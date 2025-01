Deshaun Watson strappa di nuovo il tendine d’Achille e potrebbe saltare la stagione 2025 dopo un altro intervento chirurgico

Deshaun Watson, QB di Cleveland Browns, si è strappato nuovamente il tendine d’Achille e ha subito un secondo intervento chirurgico di riparazione questa settimana.

Il nuovo strappo arriva meno di tre mesi dopo lo strappo originale, e ora Watson potrebbe perdere l’intera stagione NFL 2025.

“Sono nuove informazioni che sono arrivate solo nelle ultime due ore, quindi non ho ancora tutto.” Lo ha detto il direttore esecutivo di Brown, Andrew Berry. “Non voglio escludere nulla a causa di un grave infortunio. Stiamo ancora raccogliendo tutte le informazioni e ovviamente siamo concentrati per renderlo il più sano possibile.”

Watson ha giocato solo 19 delle 51 possibili partite della stagione regolare da quando Cleveland ha acquisito l’ex Houston QB nel 2022 con una serie di scelte al draft e ha dato al 29enne chiamante del segnale un contratto quinquennale da 230 milioni di dollari completamente garantito. . È stato sospeso 11 partite nel 2022 per aver violato la politica di condotta personale della lega per aver abusato sessualmente di lui durante le sessioni di massoterapia. Dopo essere tornato dalla squalifica, Watson ha terminato ciascuna delle due stagioni precedenti in IR con infortuni alla mano, alla spalla e al tendine d’Achille.

Se perde tutto il 2025, giocherà solo 19 partite in cinque stagioni (85 possibili partite della stagione regolare), poiché Watson ha giocato l’intera stagione 2021 con i texani.

I Browns (3-14) hanno la seconda scelta assoluta nel prossimo Draft NFL 2025. Titani del Tennessee (3-14).

