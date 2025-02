Deshon Elliott Aaron Rodgers di Steelers: “Lascia il culo a una casa di riposo”

Secondo Jay Glazer, un addetto ai lavori in Fox Sports NFL, i “jets di New York” si muove “dal veterano difensore Aaron Rodgers. Allo stesso tempo, i Pittsburgh Steelers sono considerati uno dei preferiti (+200) per firmare un telefono di segnale di 41 anni e un futuro Hall of Famer.

Ma considera l’evento Deshon Elliott poco interessante perché la sicurezza di Steelers ha risposto al messaggio di Instagram che collega i Rodgers agli Steelers dicendo “lascia andare il culo”.

Elliott, che è arrivata alla seconda stagione di $ 6 milioni nella seconda stagione, è senza dubbio la migliore stagione della sua carriera da sei anni. Aveva un rapimento, due pinne forzate, tre pinne, sei difese e 108 battaglie combinate in 15 partite della stagione regolare. Il difensivo ha trascorso le prime tre stagioni della sua carriera con Baltimore Ravens (2019-21), seguito da un anno con Detroit Lions (2022) e Miami Dolphins (2023).

L’Elliott del giocatore non vuole alcuna parte, Rodgers proviene dalla sua prima stagione completa con Jet Machines. Il quattro volte NFL MVP e il quattro volte All-PRO erano 3.897 campi di bypass, 28 contatti di passaggio, 11 interruzioni e 90,5 classificazioni passanti mentre eseguivano il 63,0% del suo passaporto.

Rodgers o senza Rodgers, Pittsburgh ha decisioni chiave per prendere il difensore con questa bassa stagione. Russell Wilson (12 partenze) e Justin Fields (sei partenze) devono raggiungere un ufficio libero, così come Najee Harris.

Chi dovrebbero gli Steelers impegnarsi nel difensore per il 2025?

Se gli Steelers stanno studiando opzioni di difensore esterne – fuori Rodgers – Sam Darnold, Jameis Winston, Carson Wentz e Daniel Jones sono tra i difensori che hanno lo scopo di colpire un mercato aperto con un’esperienza di inizio. Pittsburgh ha anche 21 selezioni nella bozza della NFL del 2025 (Alabama Jalen Milroe? Texas ‘Quinn Ewers?).

Gli Steelers provengono dalla stagione 10-7, che si è conclusa con una perdita per la compensazione della concorrenza settentrionale dell’AFC in un tour jolly. Pittsburgh non ha vinto i playoff dalla stagione 2016.

