Os Nuggets derrotaram os Mavericks por 112-101. Os melhores jogadores do Nuggets, Nikola Jokić – 19 pontos, 18 rebotes, 9 assistências 27º duplo-duplo da temporada Russell Westbrook – 21 pontos, 10 rebotes, 7 assistências Os melhores jogadores do The Mavericks, Klay Thompson – 25 pontos, 6 rebotes, 6 3PM Excedeu 16.000 pontos na carreira Spencer Dinwiddie – 16 pontos, 10 assistências Los Os Nuggets melhoram para 23-15 na temporada, enquanto os Mavericks caem para 22-17.