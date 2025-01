Detalhes da transmissão ao vivo, quando e onde assistir à partida 15 do SA20 2025

A 15ª partida do SA20 2025, PR x JSK, será disputada em Paarl.

Paarl Royals (PR) receberá o Joburg Super Giants (JSK) na partida número 15 do SA20 2025, que acontecerá no Boland Park no dia 20 de janeiro.

Paarl começou forte e está em segundo lugar na tabela de pontos com 12 pontos e três vitórias em quatro jogos. No entanto, sua estrela estrangeira e superestrela indiana Dinesh Karthik não causou muito impacto até agora, e os fãs esperam vê-lo mais.

Enquanto isso, o Joburg Super Kings perdeu força com a derrota para o MI Cape Town. Defendendo 173 corridas, JSK foi derrotado por 39 bolas 89 de Ryan Rickelton. Atualmente, a equipe está na terceira colocação na tabela de pontuação com 10 pontos e duas vitórias em quatro jogos.

PR vs JSK: confronto direto no SA20

Essas duas equipes se enfrentaram quatro vezes no SA20 até agora. Paarl Royals lidera com três vitórias, enquanto Joburg Super Kings venceu apenas uma vez.

Jogos disputados: 4

Paarl Royals (venceu): 3

Joburg Super Kings (venceu): 1

Sem resultados: 0

SA20 2025 – Paarl Royals (PR) x Joburg Super Kings (JSK), 20 de janeiro, segunda-feira | Parque Boland, Paarl | 21h, horário do leste

Fósforo: Paarl Royals (PR) x Joburg Super Kings (JSK), partida 15, SA20 2025

Data da partida: 20 de janeiro de 2025 (domingo)

Tempo: 21h IST / 17h30 LOCAL / 15h30 GMT

Evento: Parque Boland, Paarl

Quando assistir PR vs JSK, partida 15, SA20 2025? Detalhes de tempo

A partida nº 15 do SA20, que será o confronto PR x JSK na segunda-feira em Paarl, está marcada para começar às 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL no Boland Park. O sorteio acontecerá meia hora antes do jogo.

Tempo de lançamento – 20h30 IST / 15h00 GMT / 17h00 LOCAL

Como assistir PR vs JSK, partida 15, SA20 2025 na Índia?

A 15ª partida do SA20 2025 entre Paarl e Joburg será transmitida ao vivo pelas redes Star Sports e Sports 18 na Índia. Os fãs também podem assistir ao jogo PR vs JSK ao vivo no aplicativo e site Hotstar na Índia.

Onde assistir PR x JSK, partida 15, SA20 2025? TV nacional, detalhes da transmissão ao vivo

Índia: TV, Star Sports, Esportes 18 || On-line: aplicativo/site Hotstar

Reino Unido: DAZN, esportes no céu

Austrália: Fox Sports, Kayo Sports, Foxtel Now e Canal 9

África do Sul: SuperSport, DStv agora

Caribe: Esportes rápidos, esportes fluidos

Nova Zelândia: Sky Sport Nova Zelândia, Sky Sport Now, TVNZ +

Bangladesh: Gazi TV, T Esportes

EUA: Salgueiro Esportes ESPN+

Sri Lanka: SonyLIV, Daraz ao vivo

Nepal: Sim TV Nepal, Net TV Nepal

Paquistão: PTV Sports, Geo Super, A Sports, Ten Sport

Afeganistão: Rede de Televisão Ariana

