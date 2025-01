Detalhes da transmissão ao vivo, quando e onde assistir a partida 2 do SA20 2025

A segunda partida do SA20 2025, DSG vs PC, será disputada em Durban.

A terceira temporada do SA20 começou com o atual campeão Sunrisers Eastern Cape sofrendo uma derrota por 97 corridas para o MI Cape Town em St.

A ação agora irá para Durban, onde Durban Super Giants (DSG) enfrentará Pretoria Capitals (PC). DSG tem uma forte formação de rebatidas com jogadores como Heinrich Klaasen, Marcus Stoinis, Kane Williamson e Brandon King.

A franquia tentará aproveitar o desempenho impressionante do ano passado, onde terminou como vice-campeão, e almejará seu primeiro título da liga sob a liderança de Keshav Maharaj.

Por outro lado, o Pretoria Capitals teve dificuldades em 2024, terminando em quinto lugar na tabela de pontos com apenas três vitórias em 10 jogos. Eles tentarão começar a nova temporada de forma positiva.

DSG vs PC: recorde de confronto direto no SA20

As duas equipes já se enfrentaram quatro vezes no SA20 até o momento e ambas registraram duas vitórias cada.

Jogos disputados: 4

Super Giants de Durban (venceu): 2

Pretória Capitals (venceu): 2

Sem resultados: 0

SA20 2025 – Super Giants de Durban (DSG) vs Pretoria Capitals (PC), sexta-feira, 10 de janeiro | Kingsmead, Durban | 21h, horário do leste

Fósforo: Super Giants de Durban (DSG) x Pretoria Capitals (PC), partida 2, SA20 2025

Data da partida: 10 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Tempo: 21h IST / 17h30 LOCAL / 15h30 GMT

Evento: Kingsmead, Durban

Quando assistir DSG vs PC, partida 2, SA20 2025? Detalhes de tempo

A partida número 2 do SA20, que será o confronto entre DSG e PC na sexta-feira em Durban, está marcada para começar às 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL em Kingsmead. O sorteio acontecerá meia hora antes do jogo.

Tempo de lançamento – 20h30 IST / 15h00 GMT / 17h00 LOCAL

Como assistir DSG vs PC, Match 2, SA20 2025 na Índia?

A segunda partida do SA20 2025 entre Durban e Pretória será transmitida ao vivo pela Star Sports e Sports 18 na Índia. Os fãs também podem assistir ao confronto DSG vs PC ao vivo no aplicativo e site Hotstar na Índia.

Onde assistir DSG vs PC, partida 2, SA20 2025? TV nacional, detalhes da transmissão ao vivo

Índia: TV, Star Sports, Esportes 18 || On-line: aplicativo/site Hotstar

Reino Unido: DAZN, esportes no céu

Austrália: Fox Sports, Kayo Sports, Foxtel Now e Canal 9

África do Sul: SuperSport, DStv agora

Caribe: Esportes rápidos, esportes fluidos

Nova Zelândia: Sky Sport Nova Zelândia, Sky Sport Now, TVNZ +

Bangladesh: Gazi TV, T Esportes

EUA: Salgueiro Esportes ESPN+

Sri Lanka: SonyLIV, Daraz ao vivo

Nepal: Sim TV Nepal, Net TV Nepal

Paquistão: PTV Sports, Geo Super, A Sports, Ten Sport

Afeganistão: Rede de Televisão Ariana

