Detalhes da transmissão ao vivo, quando e onde assistir à partida 7 do SA20 2025

A sétima partida do SA20 2025, PC vs SEC, será disputada no Centurion.

Pretoria Capitals (PC) receberá o atual campeão Sunrisers Eastern Cape (SEC) na sétima partida do SA20 2025 em 14 de janeiro.

Entrando nesta partida, os dois times estarão desesperados para vencer. O Pretoria Capitals perdeu por pouco o primeiro jogo por apenas duas corridas contra o Durban Super Giants. Perseguindo 210, eles estavam no controle e precisaram de apenas 34 corridas nos últimos cinco saldos com sete postigos em mãos, mas um colapso dramático custou-lhes o jogo. A segunda partida, também contra o DSG, foi suspensa devido à chuva.

As coisas não foram melhores para a SEC, que perdeu os dois primeiros jogos contra MI Cape Town e Paarl Royals por 97 corridas e nove postigos, respectivamente. Os atuais campeões esperam um melhor desempenho de rebatidas, o que tem sido um dos principais motivos das derrotas.

PC vs SEC: recorde de confronto direto no SA20

As duas equipes se enfrentaram cinco vezes no SA20 até agora. O Pretoria Capitals venceu três partidas, enquanto o Sunrisers Eastern Cape conquistou duas vitórias.

Jogos disputados: 5

Pretória Capitals (venceu): 3

Sunrisers Cabo Oriental (venceu): 2

Sem resultados: 0

SA20 2025 – Pretoria Capitals (PC) vs Sunrisers Eastern Cape (SEC), terça-feira, 14 de janeiro | Parque SuperSport, Centurião | 16h30, horário do leste

Fósforo: Pretoria Capitals (PC) x Sunrisers Eastern Cape (SEC), partida 7, SA20 2025

Data da partida: 14 de janeiro de 2025 (terça-feira)

Tempo: 16h30 IST / 13h00 LOCAL / 11h00 GMT

Evento: Parque SuperSport, Centurion

Quando assistir PC vs SEC, Jogo 7, SA20 2025? Detalhes de tempo

A partida número 7 do SA20, que será o confronto entre PC e SEC na terça-feira no Centurion, está marcada para começar às 16h30 IST / 23h GMT / 13h LOCAL no SuperSport Park. O sorteio acontecerá meia hora antes do jogo.

Tempo de lançamento – 16h IST / 22h30 GMT / 12h30 LOCAL

Como assistir PC vs SEC, Match 7, SA20 2025 na Índia?

A sétima partida do SA20 2025 entre Pretória e Sunrisers será transmitida ao vivo pela Star Sports e Sports 18 na Índia. Os fãs também podem assistir ao jogo PC x SEC ao vivo no aplicativo e site Hotstar na Índia.

Onde assistir PC x SEC, partida 7, SA20 2025? TV nacional, detalhes da transmissão ao vivo

Índia: TV, Star Sports, Esportes 18 || On-line: aplicativo/site Hotstar

Reino Unido: DAZN, esportes no céu

Austrália: Fox Sports, Kayo Sports, Foxtel Now e Canal 9

África do Sul: SuperSport, DStv agora

Caribe: Esportes rápidos, esportes fluidos

Nova Zelândia: Sky Sport Nova Zelândia, Sky Sport Now, TVNZ +

Bangladesh: Gazi TV, T Esportes

EUA: Salgueiro Esportes ESPN+

Sri Lanka: SonyLIV, Daraz ao vivo

Nepal: Sim TV Nepal, Net TV Nepal

Paquistão: PTV Sports, Geo Super, A Sports, Ten Sport

Afeganistão: Rede de Televisão Ariana

