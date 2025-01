Detalhes da transmissão ao vivo, quando e onde assistir a partida 8 do SA20 2025

A oitava partida do SA20 2025, DSG x JSK, será disputada em Durban.

O Durban Super Giants (DSG) receberá o Joburg Super Kings (JSK) na oitava partida do SA20 2025, que acontecerá em Durban no dia 14 de janeiro.

O DSG chega para esta partida com uma vitória emocionante sobre o Pretoria Capitals (PC) na segunda partida do torneio. Eles mantiveram a calma para defender 34 corridas nos últimos cinco saldos, garantindo uma vitória memorável. A segunda partida contra o PC foi suspensa devido à chuva.

Enquanto isso, o JSK se beneficiou da chuva e venceu o confronto contra o MI Cape Town por seis corridas pelo método DLS. Os visitantes contarão com seu experiente trio de rebatidas formado por Faf du Plessis, Devon Conway e Jonny Bairstow para levá-los à vitória.

DSG vs JSK: confronto direto no SA20

Até agora, as duas equipes se enfrentaram cinco vezes no SA20. DSG venceu duas dessas partidas, enquanto JSK conquistou três vitórias.

Jogos disputados: 5

Super Giants de Durban (venceu): 2

Joburg Super Kings (venceu): 3

Sem resultados: 0

SA20 2025 – Super Giants de Durban (DSG) vs Joburg Super Kings (JSK), 14 de janeiro, terça-feira | Kingsmead, Durban | 21h, horário do leste

Fósforo: Durban’s Super Giants (DSG) x Joburg Super Kings (JSK), partida 8, SA20 2025

Data da partida: 14 de janeiro de 2025 (terça-feira)

Tempo: 21h IST / 17h30 LOCAL / 15h30 GMT

Evento: Kingsmead, Durban

Quando assistir DSG vs JSK, partida 8, SA20 2025? Detalhes de tempo

A partida número 8 do SA20, que será o confronto entre DSG e JSK na terça-feira em Durban, está marcada para começar às 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL em Kingsmead. O sorteio acontecerá meia hora antes do jogo.

Tempo de lançamento – 20h30 IST / 15h GMT / 17h LOCAL

Como assistir DSG vs JSK, Match 8, SA20 2025 na Índia?

A oitava partida do SA20 2025 entre Durban e Joburg será transmitida ao vivo pelas redes Star Sports e Sports 18 na Índia. Os fãs também podem assistir ao jogo DSG vs JSK ao vivo no aplicativo e site Hotstar na Índia.

Onde assistir DSG x JSK, partida 8, SA20 2025? TV nacional, detalhes da transmissão ao vivo

Índia: TV, Star Sports, Esportes 18 || On-line: aplicativo/site Hotstar

Reino Unido: DAZN, esportes no céu

Austrália: Fox Sports, Kayo Sports, Foxtel Now e Canal 9

África do Sul: SuperSport, DStv agora

Caribe: Esportes rápidos, esportes fluidos

Nova Zelândia: Sky Sport Nova Zelândia, Sky Sport Now, TVNZ +

Bangladesh: Gazi TV, T Esportes

EUA: Salgueiro Esportes ESPN+

Sri Lanka: SonyLIV, Daraz ao vivo

Nepal: Sim TV Nepal, Net TV Nepal

Paquistão: PTV Sports, Geo Super, A Sports, Ten Sport

Afeganistão: Rede de Televisão Ariana

