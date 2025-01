Detalhes da transmissão ao vivo, quando e onde assistir a primeira turnê feminina ODI da Irlanda na Índia 2025

O primeiro IND W vs IRE W WODI será disputado na sexta-feira, 10 de janeiro, em Rajkot.

As mulheres indianas começarão sua ação no críquete em 2025 com uma série de três partidas do ODI contra as mulheres irlandesas. A série começará na quinta-feira, 20 de janeiro, em Rajkot.

Depois de uma decepcionante derrota contra Bangladesh, em Dhaka, a Irlanda tentará se recuperar com um melhor desempenho contra a seleção feminina indiana. A série oferece uma grande oportunidade para os jogadores irlandeses competirem contra um time indiano de primeira classe.

Por outro lado, a Índia entra na série com confiança após a vitória por 3 a 0 sobre as Índias Ocidentais. Com o capitão regular Harmanpreet Kaur descansado para a série, o abridor Smriti Mandhana será o capitão do time. Deepti Sharma foi nomeado vice-capitão da equipe.

IND W x IRE W: confronto direto no WODI

As indianas têm um histórico perfeito contra as irlandesas, vencendo todas as 12 partidas do WODI.

Jogos disputados: 12

Índia Feminina venceu: 12

Irlanda Feminina venceu: 0

Tour Feminino da Irlanda na Índia 2025: Índia Feminina (IND W) vs Irlanda Feminina (IRE W), sexta-feira, 10 de janeiro | Estádio da Associação de Críquete Saurashtra, Rajkot | 11h, horário do leste

IND W x IRE W: detalhes da partida

Fósforo: Índia Feminina (IND W) vs Irlanda Feminina (IRE W), 1º WODI, turnê feminina da Irlanda na Índia 2025

Data da partida: 10 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Tempo: 11h IST / 5h30 GMT

Evento: Estádio da Associação de Críquete Saurashtra, Rajkot

Quando assistir IND W vs IRE W pela primeira vez ODI? Detalhes de tempo

A primeira partida da série WODI de três jogadores entre mulheres da Índia e da Irlanda está programada para começar às 11h IST do dia 10 de janeiro. O sorteio acontecerá 30 minutos antes do horário marcado para o jogo.

Tempo de lançamento: 10h30 IST / 5h00 GMT / 10h30 LOCAL

Onde assistir ao primeiro IND W vs IRE W ODI na Índia? Detalhes da transmissão ao vivo

A transmissão ao vivo do primeiro ODI feminino Índia x Irlanda estará disponível gratuitamente no aplicativo JioCinema e no site da Índia. O público indiano poderá assistir à transmissão ao vivo da partida no canal Sports18 da televisão.

Onde assistir ao primeiro IND W vs IRE W ODI na Irlanda?

Para ser atualizado.

Turnê feminina da Irlanda na Índia 2024: equipes de ambas as equipes para a série ODI

mulheres indianas: Smriti Mandhana (c), Deepti Sharma (vc), Uma Chetry (sem), Harleen Deol, Richa Ghosh (sem), Tejal Hasabnis, Tanuja Kanwar, Minnu Mani, Pratika Rawal, Priya Mishra, Raghvi Bist, Jemimah Rodrigues, Titas Sadhu, Sayali Satghare e Saima Thakor.

Irlanda Feminina: Gaby Lewis (c), Joanna Loughran, Sarah Forbes, Orla Prendergast, Laura Delany, Leah Paul, Una Raymond-Hoey, Arlene Kelly, Ava Canning, Freya Sargent, Aimee Maguire, Rebecca Stokell, Georgina Dempsey, Alana Dalzell e Coulter Reilly .

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.