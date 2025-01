Detalhes da transmissão ao vivo, quando e onde assistir ao 5º Teste da turnê da Índia na Austrália 2024

O quinto teste IND vs AUS será disputado na sexta-feira, 3 de janeiro, em Sydney.

A Austrália lidera o Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 por 2-1, após quatro testes divertidos.

A Índia começou a série com uma vitória dominante de 295 corridas em Perth, mas a Austrália respondeu fortemente em Adelaide com uma vitória retumbante de 10 postigos no teste diurno e noturno. O terceiro teste em Brisbane terminou empatado na chuva, enquanto a Austrália obteve uma notável vitória de 184 corridas no teste do Boxing Day em Melbourne.

Tanto a Índia quanto a Austrália fizeram alterações em seus onze para o Teste de Sydney. A Austrália substituiu o fora de forma Mitchell Marsh pelo versátil da Tasmânia Beau Webster, enquanto a Índia confirmou que o velocista Akash Deep perderá o teste de Ano Novo devido a um problema nas costas.

O teste de Sydney é crucial para ambas as equipes. A Austrália tentará garantir seu lugar na final do Campeonato Mundial de Testes (WTC) de 2025 antes de sua próxima turnê pelo Sri Lanka e conquistar o Troféu Border-Gavaskar, algo que não fez na última década, enquanto a Índia precisa de uma vitória para manter o título. BGT e permaneça vivo na corrida final do WTC.

IND vs AUS: confronto direto no teste de críquete

Índia e Austrália competiram em 111 partidas de teste até agora. Destes, a Austrália venceu 47, a Índia venceu 33, 30 testes foram sorteados e uma partida de teste foi empatada.

Jogos disputados: 111

A Índia venceu: 33

A Austrália venceu: 47

Esticado: 30

Ligado: 1

Turnê da Índia na Austrália 2024 – Índia (IND) x Austrália (AUS), 3 de janeiro, sexta-feira – 7 de janeiro, terça-feira | Campo de Críquete de Sydney (SCG), Sydney | 5h, horário do leste

IND x AUS: detalhes da partida

Fósforo: Índia (IND) x Austrália (AUS), 5º teste, Troféu Border-Gavaskar 2024-25

Data da partida: Sexta-feira, 3 de janeiro – terça-feira, 7 de janeiro

Tempo: 5h IST / 23h30 GMT / 10h30 local

Evento: Campo de Críquete de Sydney (SCG), Sydney

Quando assistir ao quinto teste IND vs AUS? Detalhes de tempo

O 5º teste IND vs AUS em Sydney está programado para começar em 3 de janeiro às 5h IST. O sorteio acontecerá 30 minutos antes do início da partida.

Tempo de lançamento: 4h30 IST / 23h GMT / 10h local

Onde assistir ao 5º Teste de IND vs AUS na Índia?

A transmissão ao vivo da 5ª partida teste entre Índia e Austrália estará disponível no aplicativo e site Hotstar na Índia. O público indiano pode transmitir a partida ao vivo pela televisão na Star Sports Network.

TV: Rede esportiva estrela

Digital: estrela quente

Onde assistir ao quinto teste do IND vs AUS na Austrália?

Na Austrália, a quinta partida teste entre Índia e Austrália será transmitida ao vivo pela Foxtel & Kayo, Seven e 7Plus.

Turnê da Índia na Austrália 2024: escalações de ambas as equipes

Índia: Rohit Sharma (C), Jasprit Bumrah (VC), Yashasvi Jaiswal, Abhimanyu Easwaran, Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul, Rishabh Pant (WK), Sarfaraz Khan, Dhruv Jurel (WK), Tanush Kotian, Ravindra Jadeja, Mohammed Siraj , Akash Deep, Prasidh Krishna, Harshit Rana, Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar.

Austrália: Pat Cummins (C), Scott Boland, Alex Carey, Jhye Richardson, Travis Head, Josh Inglis, Usman Khawaja, Marnus Labuschagne, Nathan Lyon, Mitchell Marsh, Sam Konstas, Steve Smith, Mitchell Starc, Sean Abbott, Beau Webster.

