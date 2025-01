Detalhes da transmissão ao vivo, quando e onde assistir Índia x Inglaterra 2ª T20i T20I Series 2025

O 2º Ind x Eng T20i será disputado no dia 25 de janeiro em Chennai.

A seleção indiana de críquete começou sua série T20I de cinco partidas contra a Inglaterra com uma nota positiva, garantindo uma vitória dominante de sete postigos em Eden Gardens, em Calcutá.

Os anfitriões dominaram a Inglaterra nos três departamentos. Varun Chakravarthy estrelou com a bola, acertando 23/03 em seus quatro saldos, enquanto Abhishek Sharma ganhou as manchetes com um tiro rápido de 79 em 34 bolas, incluindo cinco de quatro e oito de seis

O capitão Jos Buttler foi o melhor marcador da Inglaterra com 68 corridas. Eles precisarão de um esforço de rebatidas muito melhor para empatar a série em Rajkot.

Ind vs Eng: registro confronto direto no T20IS

Índia e Inglaterra se encontraram no T20is 25 vezes. Destes, a Índia venceu 14 e a Inglaterra venceu 11.

Jogos disputados: 25

Índia (venceu): 14

Inglaterra (ganhou): 11

Sem resultados: 0

Índia x Inglaterra, 25 de janeiro, sábado | Ma Chidambaram, Chennai | 19h00 é

Fósforo: Índia vs Inglaterra, 2º T20i, Tour da Índia pela Inglaterra 2025

Data da partida: 25 de janeiro de 2025 (sábado)

Tempo: 19h00 ist / 13h30 GMT / 19h00 local

Evento: Cenaram, Chennai

Quando assistir Ind vs Eng, 2º T20i? Detalhes de tempo

O 2º Ind vs Eng T20I no sábado está programado para começar às 19h IST / 13h30 GMT no MA Chidambaram em Chennai. O lançamento acontecerá meia hora antes do início da partida.

Sacudir Tempo: 18h30 IST / 13h00 GMT / 18h30 Local

Como assistir Ind vs Eng, 2º T20i na Índia?

A transmissão ao vivo de IND vs Eng 2nd T20I estará disponível no aplicativo e site Disney + Hotstar na Índia. A Star Sports Network transmitirá a partida ao vivo.

Como assistir Ind x Eng, 2º T20i na Inglaterra?

A TNT Sports transmitirá a turnê da Inglaterra pela Índia 2025 na Inglaterra, e o aplicativo Discovery + transmitirá as partidas.

