Detalhes da transmissão ao vivo, quando e onde ver a cerimônia de premiação de Naman

Sachin Tendulkar provavelmente receberá o Lifetime Achievement Award no BCCI 2025 Awards.

O BCCI Awards, também conhecido como Naman Awards, é o prêmio anual de críquete concedido pelo Conselho de Controle de Críquete na Índia (BCCI), o órgão que governa o críquete na Índia.

Esses prêmios reconhecem e reconhecem os excepcionais jogadores indianos que se destacaram no críquete internacional e nacional dentro de um período anterior. Não apenas jogadores e equipes, mas o BCCI também aplaude os árbitros e os funcionários da terra.

Alguns dos prêmios que serão concedidos no BCCI 2025 Awards são o prêmio Air Achievement do coronel CK Nayudu, Polly Umrigar Award – Melhor Jogador Internacional de Crick – Men, Melhor Críquete Internacional – Mulheres, Melhor Prêmio Internacional de Estréia – Homens e Mulheres.

Para os melhores artistas nacionais, alguns dos principais prêmios serão: o melhor desempenho no troféu doméstico da BCCI, prêmio especial da BCCI, melhor árbitro do críquete nacional, melhor desempenho nos torneios nacionais da BCCI, Ma Chidambaram Trophy: o melhor corredor em U- 19 Cooch Behar Trophy, Jagmohan Dalmiya-Senior Senior Women Women Cricketer Trophy, o prêmio Lala Amarnath pela melhor redação em competições nacionais de overs limitados e no prêmio Madhavrao Scindia-Mas Alto Wickt-Taker no Ranji Trophy (Elite Group).

Foi relatado que mais de duas dúzias de prêmios serão concedidos no BCCI 2025 Awards.

Quando e onde estão os prêmios BCCI 2025? Tempo e lugar

A cerimônia do BCCI Awards 2025 ocorrerá em Mumbai em 1º de fevereiro, a partir das 19h.

Detalhes de transmissão e transmissão ao vivo dos prêmios 2025 BCCI:

A cerimônia 2025 BCCI Awards 2025 será transmitida ao vivo em Star Sports. Os fãs podem transmitir o evento no aplicativo e no site da Hotstar.

