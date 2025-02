Detalhes da transmissão ao vivo, quando e onde ver o jogo 2225 29

O 29º jogo SA20 2025, JSK vs. DSG, será disputado em Joanesburgo.

Joburg Super Kings (JSK) receberá o Super Giants de Durban (DSG) no 29º partido SA20 2025, que ocorrerá em Joanesburgo em 1º de fevereiro.

Graças à sua vitória sobre o Paarl Royals no último jogo, Joburg Super Kings está agora em uma posição sólida para se qualificar para os playoffs. Atualmente, eles são a terceira na tabela de pontos, com 19 pontos de nove jogos e têm uma vantagem confortável em relação ao quarto lugar no leste de Sunrisers na taxa de execução líquida.

Os super gigantes de Durban, por outro lado, já estão fora do torneio e sentam -se no fundo da mesa com apenas oito pontos de nove jogos. A franquia liderada por Keshav Maharaj terá como objetivo terminar sua campanha decepcionante com uma nota positiva.

JSK vs DSG: Cabeça a cabeça no SA20

Ambas as equipes enfrentaram seis vezes no SA20 até agora. A JSK venceu quatro jogos, enquanto o DSG venceu duas vezes.

Joguei partidas: 6

Joburg Super Kings (Won): 4

Super Giants de Durban (Won): 2

Sem resultados: 0

SA20 2025 – Joburg Super Kings (JSK) vs Super Giants de Durban (DSG), 1º de fevereiro, sábado | The Wanderers, Joanesburgo | 21:00 ISTH

Fósforo: Joburg Super Kings (JSK) vs. Super Giants de Durban (DSG), Match 29, SA20 2025

Data de coincidência: 1 de fevereiro de 2025 (sábado)

Tempo: 21:00 IST / 17:30 Local / 15:30 GMT

Evento: The Wanderers, Joanesburgo

Quando ver JSK vs DSG, corresponda 29, SA20 2025? Detalhes do tempo

A partida nº 29 do SA20, que será o choque JSK vs DSG no sábado em Joanesburgo, está programado para começar às 21:00 IST / 13:30 GMT / 21:30 Local nos Wanderers. O lançamento acontecerá meia hora antes do jogo.

Tempo de liberação – 20:30 IS / 15:00 GMT / 17:00 Local

Como ver JSK vs DSG, Match 29, SA20 2025 na Índia?

O 29º partido SA20 2025 entre Joburg e Durban será transmitido ao vivo pelas redes Stars Sports and Sports 18 na Índia. Os fãs também podem assistir ao jogo JSK vs DSG ao vivo no site de aplicativos e quentes na Índia.

Onde ver JSK vs DSG, corresponder 29, SA20 2025? País de TV ao vivo, detalhes de transmissão ao vivo

Índia: TV, Star Sports, Sports 18 || Online – Site de Aplicativo / Hotting

Reino Unido: Dazn, Sky Sports

Austrália: Fox Sports, Kayo Sports, Foxtel agora e Canal 9

África do Sul: Supersport, DSTV agora

Caribe: Esportes Rush, Flow Sports

Nova Zelândia: Sky Sport NZ, Sky Sport agora, TVNZ+

Bangladesh: Gazi de TV, T Sports

EUA: Willow Sports ESPN+

Sri Lanka: Sonyliv, Daraz ao vivo

Nepal: SIM TV Nepal, nepal de TV líquido

Paquistão: PTV Sports, Geo Super, A Sports, Ten Sport

Afeganistão: Rede de televisão Ariana

