Detalhes de transmissão ao vivo, quando e onde ver a final da Copa do Mundo de T20 da ICC Women Sub -19 T20 2025

A final da Copa do Mundo T20 do U19 T20 da ICC, entre Ind U19 vs. SA U19, será tocada em Kuala Lumpur.

A Índia Sub19 (Ind U19) e a África do Sul U19 (SA U19) se reunirão na final da Copa do Mundo U19 T20 T20 do ICC 2025 em 2 de fevereiro em Kuala Lumpur.

A Índia tem sido brilhante no torneio, vencendo os seis jogos até agora. As mulheres de Blue permaneceram invictas na fase de grupos e a rodada do Super Six antes de derrotar a Inglaterra por nove postigos na semifinal.

Gongadi Trisha e Vaishnavi Sharma foram os melhores artistas da Índia, marcando 265 corridas e levando 15 Wickts, respectivamente.

Por outro lado, a África do Sul também foi invicta no torneio. Proteas Mulheres fizeram uma brilhante ex -aluguel de boliche na semifinal, restringindo a Austrália apenas 105 corridas e vencendo por cinco postigos.

Kayla Reyneke, do lado de fora do spinner, é a maior saída de postigos da equipe, com 10 postigos em cinco jogos a uma impressionante taxa de economia de 4,34.

A Índia Sub -19 venceu a primeira edição do torneio em 2023 e esperaria repetir a história desta vez também.

Fósforo: Índia U19 (Ind U19) vs África do Sul U19 (SA U19), Final, ICC Copa do Mundo de U19 da ICC 2025 2025

Data de coincidência: 2 de fevereiro de 2025 (domingo)

Tempo: 12:00 ES / 14:30 Local / 6:30 AM GMT

Evento: Bayuemas oval, Kuala Lumpur

A final da Copa do Mundo de T20 da Mulher 2025 da ICC, que será o choque Ind U19 vs. SA U19 no domingo em Kuala Lumpur, está programado para começar às 12:00 IST / 06:30 GMT / 2:30 Local nos Bayuemas Oval. O lançamento acontecerá meia hora antes do jogo.

Tempo de liberação – 11:30 é / 6:00 GMT / 14:00 Local

A final da Copa do Mundo Sub -19 T20 T20 da ICC Women 2025 entre Ind U19 e SA U19 será transmitida ao vivo na Star Sports Network na Índia. Os fãs também podem ver o jogo Ind U19 vs SA U19 ao vivo no site do aplicativo e do hotestar na Índia.

Os fãs na África do Sul podem transmitir ao vivo a Copa do Mundo Sub -19 T20 T20 Women World Cup entre o IND U19 e o SA U19 em Supersport.

Índia: TV – Star Sports 2, Digital – Disney+Hotstar

Paquistão: dez esportes, PTV

Bangladesh: Toffee

SRI LANKA – TV1, APLICAÇÃO ICC.TV

Reino Unido e Irlanda do Norte – Sky Sports

Austrália – Prime Video

Nova Zelândia – Sky TV

África – SuperSport

Caribe, América Latina e Brasil – ESPN, Disney+

Estados Unidos e Canadá – Willow TV

Papua Nova Guiné – PNG Digicel, icc.tv

Malásia, sudeste da Ásia e Europa continental – icc.tv

