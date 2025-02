Detalhes de transmissão ao vivo, quando e onde ver a partida 5 do Troféu dos Campeões da ICC 2025

O quinto jogo do Troféu dos Campeões da ICC 2025, Ind vs Pak, será disputado em Dubai.

Está na hora do grande sucesso de qualquer evento da ICC: Índia vs Paquistão. Seu confronto no Troféu dos Campeões da ICC 2025 será disputado em Dubai no domingo.

Este é o segundo jogo da competição para ambos os lados. No primeiro jogo do torneio, o Paquistão caiu por 60 corridas contra a Nova Zelândia. No segundo jogo do torneio, a Índia atingiu Bangladesh por seis postigos.

Este é praticamente um jogo obrigatório para o Paquistão, enquanto uma vitória para a Índia confirmará seu lugar semifinal.

Ind vs Pak: enfrentando o histórico em ODI

Índia e Paquistão se conheceram em 135 ódio até agora. Desses, o Paquistão venceu 73, a Índia venceu 57 e cinco jogos terminaram sem resultado.

Joguei partidas: 135

Paquistão (gado): 72

Índia (ganha): 57

Gravata: 0

Sem resultados: 5

Troféu dos Campeões da ICC 2025 – Índia (Ind) vs Paquistão (PAK), 23 de fevereiro, domingo | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 14:30 ISTH

Fósforo: Índia (Ind) vs Paquistão (Pak), Match 5, Troféu dos Campeões da ICC 2025

Data de coincidência: 23 de fevereiro de 2025 (domingo)

Tempo: 14:30 IS / 13:00 Local / 9:00 GMT

Evento: Dubai International Cricket Stadium, Dubai

Quando ver Ind vs Pak, Match 5, Troféu dos Campeões da ICC 2025? Detalhes do tempo

A festa 5 do Troféu dos Campeões da ICC 2025, que será o choque IND vs Pak no domingo, está programado para começar às 14:30 IST / 13:00 Local / 9:00 GMT em Dubai. O lançamento ocorrerá meia hora antes do jogo.

Tempo de liberação – 14:00 IS / 8:30 GMT / 12:30 Local

Como ver Ind vs Pak, Match 5, Troféu dos Campeões da ICC 2025 na Índia?

O Partido 5 do Troféu dos Campeões da ICC 2025 entre a Austrália e a Inglaterra será transmitido ao vivo pela Star Sports Network na Índia. Os fãs também podem transmitir o jogo IND vs Pak no aplicativo e o site da Jio Hotstar na Índia.

Onde ver o IND vs Pak, Match 5, Troféu dos Campeões da ICC 2025? País de TV ao vivo, detalhes de transmissão ao vivo

Austrália: PrimeVideo

Afeganistão: ATN

Bangladesh: TV – Nagorik TV e T Sports | Aplicativo Digital – Toffee

Caribe: TV – Espncaribbean | Aplicativo digital – ESPN Play Caribbean

Inglaterra: TV – Sky Sports | Digital – Skygo, agora

Índia: TV – Star Sports Network | Digital – Jio Hotstar

Nova Zelândia: TV – Sky Sport NZ | Digital – agora e Skygo

Paquistão: TV – PTV e dez esportes | Digital – Aplicativo Myco e Tamasha

África do Sul: Aplicativo SuperSport e Supersport

Sri Lanka: TV – TV marajara | Digital – Sirasa

Estados Unidos e Canadá: TV – Willowtv | Digital – Willow by Cricbuzz App

