Detalhes de transmissão ao vivo, quando e onde ver o 4º T20I da Índia vs Inglaterra T20I Series 2025

O 4º IND vs ENG T20I será disputado em 31 de janeiro em Pune.

Depois de perder os dois primeiros T20i, a Inglaterra apresentou um desempenho clínico em Rajkot para registrar sua primeira vitória na turnê para permanecer vivo na série.

Depois de ter 115/6, o Liam Liam Liam Balls de 43 24 -Balls ajudou os visitantes a atingir um total desafiador de 171 nos primeiros ingressos. Varun Chakravarthy liderou o ataque de boliche da Índia com 5/24 em seus quatro quatro feitiços.

Em resposta, a Índia perdeu a Wickts regularmente e finalmente limitou 145/9 em 20 overs. Adil Rashid usou o campo lento para obter o máximo, boliche economicamente e dando apenas 15 corridas em seus quatro overs.

Ind vs Eng: D -a Head Record no T20is

A Índia e a Inglaterra se reuniram em T20is 27 vezes. Destes, a Índia venceu 15 e a Inglaterra venceu 12.

Joguei partidas: 27

Índia (ganha): 15

Inglaterra (ganhou): 12

Sem resultados: 0

Índia vs Inglaterra, 31 de janeiro, sexta -feira | Associação de Críquete Maharashtra, Pune | 19:00 ISTH

Fósforo: Índia vs Inglaterra, 4º T20I, Tour pela Inglaterra pela Índia 2025

Data de coincidência: 31 de janeiro de 2025 (sexta -feira)

Tempo: 19:00 IST / 13:30 GMT / 19:00 Local

Evento: Associação de Críquete Maharashtra, Pune

Quando ver o IND vs ENG, 4º T20I? Detalhes do tempo

O 4º Ind vs Eng T20i na sexta -feira está programado para começar às 19:00 IST / 13:30 GMT na Maharashtra Cricket Association em Pune. O lançamento ocorrerá meia hora antes do início do jogo.

Sacudir Tempo: 18:30 IST / 13:00 GMT / 18:30 Local

Como ver o IND vs Eng, 4º T20I na Índia?

A transmissão ao vivo do IND vs ENG 4º T20I estará disponível no aplicativo e no site da Disney+Hotstar na Índia. A Star Sports Network transmitirá a partida ao vivo.

Como ver o IND vs Eng, 4º T20I na Inglaterra?

A TNT Sports transmitirá a turnê da Inglaterra da Índia 2025 na Inglaterra, e o Discovery+ App transmitirá as partidas.

