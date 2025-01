Detalhes de transmissão ao vivo, quando e onde ver o jogo 23 do SA20 2025

O 23º SA20 2025 Party, PR vs. DSG, será jogado em Paarl.

O Paarl Royals (PR) receberá o Super Giants de Durban (DSG) na 23ª festa SA20 2025, que ocorrerá em Boland Park na segunda -feira, 27 de janeiro.

Os reais começaram a temporada, garantindo fortemente 24 pontos com seis vitórias nos sete primeiros jogos. A Pretória Capitals derrotou por 11 corridas enquanto defendia um pequeno total de 140 em seu último confronto da temporada. A superestrela Batter Joe Root marcou para a franquia com 78 corridas invictas de 56 bolas.

A história está longe de ser ideal para o DSG, que fica no fundo da tabela de pontos, com apenas uma vitória e oito pontos de oito jogos. O boliche tem sido um problema importante para a franquia, pois eles constantemente permitiram que os adversários publicassem grandes pontuações.

PR vs DSG: Cabeça a cabeça no SA20

Essas duas equipes se reuniram quatro vezes no SA20 até agora. Os Super Giants de Durban têm a vantagem com três vitórias, enquanto o Paarl Royals venceu apenas uma vez.

Joguei partidas: 4

Paarl Royals (Won): 1

Super Giants de Durban (Won): 3

Sem resultados: 0

SA20 2025 – Paarl Royals (PR) vs Super Giants de Durban (DSG), 27 de janeiro, segunda -feira | Boland Park, Paarl | 21:00 ISTH

Fósforo: Paarl Royals (PR) vs Super Giants de Durban (DSG), Partido 23, SA20 2025

Data de coincidência: 27 de janeiro de 2025 (segunda -feira)

Tempo: 21:00 IST / 17:30 Local / 15:30 GMT

Evento: Boland Park, Paarl

Quando ver PR vs DSG, corresponda 23, SA20 2025? Detalhes do tempo

O jogo SA20 No. 23, que será o choque PR vs DSG na segunda -feira em Paarl, está programado para começar às 21:00 IST / 3:30 GMT / 17:30 Local no Boland Park. O lançamento ocorrerá meia hora antes do jogo.

Tempo de liberação – 20:30 é / 15:00 no GMT / 17:00 Local

Como ver PR vs DSG, Match 23, SA20 2025 na Índia?

A 23ª festa do SA20 2025 entre Paarl e Durban será transmitida ao vivo pela Star Sports and Sports 18 Networks na Índia. Os fãs também podem ver o jogo PR vs DSG ao vivo no site de aplicativos e quentes na Índia.

Onde ver PR vs DSG, correspondência 23, SA20 2025? País de TV ao vivo, detalhes de transmissão ao vivo

Índia: TV, Star Sports, Sports 18 || Online – Site de Aplicativo / Hotting

Reino Unido: Dazn, Sky Sports

Austrália: Fox Sports, Kayo Sports, Foxtel agora e Canal 9

África do Sul: Supersport, DSTV agora

Caribe: Esportes Rush, Flow Sports

Nova Zelândia: Sky Sport NZ, Sky Sport agora, TVNZ+

Bangladesh: Gazi de TV, T Sports

EUA: Willow Sports ESPN+

Sri Lanka: Sonyliv, Daraz ao vivo

Nepal: SIM TV Nepal, nepal de TV líquido

Paquistão: PTV Sports, Geo Super, A Sports, Ten Sport

Afeganistão: Rede de televisão Ariana

