Detalhes de transmissão ao vivo, quando e onde ver o jogo 3 do WPL 2025

O terceiro jogo do WPL 2025, GG vs UPW, será jogado em Vadodara.

O terceiro jogo da fêmea da Premier League (WPL) 2025 será disputado entre Gujarat Giants (GG) e UP Warriorz (UPW) no Estádio Kotambi em Vadodara, no domingo, 16 de fevereiro.

GG está entrando neste jogo após uma derrota dura em seu primeiro jogo do torneio atual. Apesar de marcar 201 contra Bengaluru por Royal Challengers, eles ficaram impressionados com o brilho de Richa Ghosh e Ellyse Perry, que observaram meio século para dar a GG uma derrota de seis Wickt.

A UPW, por outro lado, procurará iniciar sua campanha com uma vitória. A franquia perdeu Alyssa Healy antes do torneio e será dirigida por Decepti Sharma. Eles terminaram em quarto lugar na tabela de pontos na última temporada, com seis pontos de oito jogos.

GG vs UPW: FACE -TO -FACE RECORDE NO WPL

Essas duas equipes se reuniram quatro vezes no WPL até agora. A UPW tem a vantagem na rivalidade com três vitórias, enquanto a GG venceu apenas uma vez.

Joguei partidas: 4

Gujarat Giants (Won): 1

UP Warriorz (gado): 3

Sem resultados: 0

WPL 2025 – Gujarat Giants (GG) vs UP Warriorz (UPW), 16 de fevereiro, domingo | Vadodara, estádio Kotambi | 19:30 IST

Fósforo: Gujarat Giants (GG) vs UP Warriorz (UPW), Match 3, WPL 2025

Data de coincidência: 16 de fevereiro de 2025 (domingo)

Tempo: 19:30 IST / 19:30 Local / 14:00 GMT

Evento: Dodarasa, o estádio do jogador

Quando ver GG vs UPW, Match 3, WPL 2025? Detalhes do tempo

A partida nº 3 da WPL 2025, que será o Clash GG vs UPW no domingo em Vadodara, está programado para começar às 19:30 IST / 14:00 GMT / 19:30 Local no Kotambi Stadium. O lançamento ocorrerá meia hora antes do jogo.

Tempo de liberação – 19:00 ES / 13:30 GMT / 19:00 Local

Como ver GG vs UPW, Match 3, WPL 2025 na Índia?

A terceira partida do WPL 2025 entre GG e UPW será uma transmissão ao vivo na Star Sports Network na Índia. Os fãs também podem assistir ao jogo GG vs UPW ao vivo no site de aplicativos e quentes na Índia.

Onde ver GG vs UPW, Match 3, WPL 2025? País de TV ao vivo, detalhes de transmissão ao vivo

Austrália: Fox Cricket e Kayo Sports

Inglaterra: Esportes de céu

Índia: Star Sports e Disney+ Hotstar

África do Sul: Supersport

EUA: Willow da TV

