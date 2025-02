Detalhes de transmissão ao vivo, quando e onde ver o segundo ódio da Índia vs Inglaterra ODI Series 2025

O 2º IND vs Eng Odi será disputado em 9 de fevereiro em Cuttack.

A Índia receberá a Inglaterra no segundo ODI da série de três jogos atuais no Estádio Barabati, em Cuttack, em 9 de fevereiro.

A Índia garantiu uma vitória confortável de Cuatket no primeiro jogo da série em Nagpur. Ravindra Jadeja e Harshit Rana levaram três wickts cada um para tocar na Inglaterra por 248, enquanto Shreyas Iyer, Shubman Gill e Axar Patel obtiveram meio centro para ajudar os anfitriões a selar a vitória.

Os fãs indianos estarão ansiosos para ver Virat Kohli retornar aos ODIs depois que o primeiro jogo foi perdido devido a uma lesão no joelho. Rohit Sharma também procurará recuperar o formulário antes do Troféu dos Campeões da ICC 2025.

IND vs Eng: registro direto em ODIs

A Índia e a Inglaterra competiram em 108 ódio até agora. A Índia venceu 59, enquanto a Inglaterra venceu 44. Dois jogos terminaram empatados e três sem resultado.

Joguei partidas: 108

Índia (ganha): 59

Inglaterra (ganhou): 44

Ligado: 2

Sem resultado: 3

Índia vs Inglaterra, 9 de fevereiro, domingo | Estádio Barabati, Cuttack | 13:30 IST

Fósforo: Índia vs Inglaterra, 2º ODI, turnê da Inglaterra pela Índia 2025

Data de coincidência: 9 de fevereiro de 2025 (domingo)

Tempo: 13:30 IS / 8:00 AM GMT / 13:30 Local

Evento: Estádio Barabati, Cuttack

Quando ver o IND vs Eng, 2º ODI? Detalhes do tempo

O 2º Ind vs Eng Odi no domingo está programado para começar às 13:30 IST / 8:00 da manhã GMT no estádio Barabati em Cuttack. O lançamento ocorrerá meia hora antes do início do jogo.

Sacudir Tempo: 13:00 IS / 7:30 AM GMT / 13:00 Local

Como ver Ind vs Eng, 2º ODI na Índia?

A transmissão ao vivo do IND vs ENG 2º ODI estará disponível no aplicativo e no site da Disney+Hotstar na Índia. A Star Sports Network transmitirá a partida ao vivo.

Como ver Ind vs Eng, 2º ODI na Inglaterra?

A TNT Sports transmitirá a turnê da Inglaterra da Índia 2025 na Inglaterra, e o Discovery+ App transmitirá as partidas.

