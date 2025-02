Detalhes de transmissão ao vivo, quando e onde ver o terceiro ódio da Índia vs Inglaterra ODI Series 2025

O terceiro IND vs Eng Odi será disputado em 12 de fevereiro em Ahmedabad.

A Índia receberá a Inglaterra no terceiro ODI da série de três jogos atuais no estádio Narendra Modi, em Ahmedabad, em 12 de fevereiro.

Tendo uma vantagem por 2 a 0 após sua vitória dominante de quatro Wickt em Cuttack, o jogo de Ahmedabad dá à Índia uma grande oportunidade de fazer algumas mudanças em seu XI e experimentar alguns jogadores antes do início da campanha do Troféu dos Campeões, ICC em 20 de fevereiro.

Resta saber se Arshdeep Singh receberá um jogo de ODI antes do torneio, enquanto a Índia também precisa fazer uma ligação entre Kl Rahul e Rishabh Pant. Varun Chakravarthy também está em disputa que é adicionada à equipe do Troféu dos Campeões.

IND vs Eng: registro direto em ODIs

A Índia e a Inglaterra competiram em 109 ódio até agora. A Índia venceu 60, enquanto a Inglaterra venceu 44. Dois jogos terminaram empatados e três sem resultado.

Joguei partidas: 109

Índia (ganha): 60

Inglaterra (ganhou): 44

Ligado: 2

Sem resultado: 3

Índia vs Inglaterra, 12 de fevereiro, quarta -feira | Estádio Narendra Modi, Ahmedabad | 13:30 IST

Fósforo: Índia vs Inglaterra, 3º ODI, Tour pela Inglaterra pela Índia 2025

Data de coincidência: 12 de fevereiro de 2025 (quarta -feira)

Tempo: 13:30 IS / 8:00 AM GMT / 13:30 Local

Evento: Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Quando ver o IND vs Eng, 3º ODI? Detalhes do tempo

O terceiro Ind vs Eng Odi na quarta -feira está programado para começar às 13:30 ISS / 8:00 da manhã GMT no estádio Narendra Modi, em Ahmedabad. O lançamento ocorrerá meia hora antes do início do jogo.

Sacudir Tempo: 13:00 IS / 7:30 AM GMT / 13:00 Local

Como ver o IND vs Eng, 3º ODI na Índia?

A transmissão ao vivo do IND vs ENG 3º ODI estará disponível no aplicativo e no site da Disney+Hottsar na Índia. A Star Sports Network transmitirá a partida ao vivo.

Como ver Ind vs Eng, 3º ODI na Inglaterra?

A TNT Sports transmitirá a turnê da Inglaterra da Índia 2025 na Inglaterra, e o Discovery+ App transmitirá as partidas.

