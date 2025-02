Detroit Titans vs. Green Bay Phoenix: como olhar, programar, informações de transmissão ao vivo, hora de início, canal de televisão

Quem está tocando

Green Bay Phoenix @ Detroit Titans

Registros atuais: Green Bay 2-20, Detroit 6-16

Como olhar

O que saber

Detroit e Green Bay estão 5-5 um contra o outro desde janeiro de 2020, mas não por um longo tempo. Ambos enfrentarão uma Batalha da Liga Horizon às 13:00 ET no sábado no Calihan Hall. O Phoenix deu uma derrota em seu último confronto e procurará mudar as reviravoltas dos Titãs, que entendem uma vitória.

Depois de ter lutado com seis derrotas seguidas, Detroit finalmente mudou as coisas contra N. Kentucky na quinta -feira. Eles saíram no topo contra os nórdicos por uma pontuação de 68-57.

Enquanto isso, o recente patch bruto de Green Bay se tornou um pouco mais difícil na quinta -feira, após sua 18ª derrota consecutiva. Eles caíram 68-54 para Oakland. A partida foi um lançamento por 2-29 no intervalo, mas o Phoenix não conseguiu fechá-lo.

Talvez, como esperado, dada a pontuação, Green Bay lutou para recuperar a bola na ofensiva e terminou o jogo com apenas três rebotes ofensivos. Eles foram desmontados por seus oponentes naquele departamento quando Oakland demoliu 18.

A vitória de Detroit aumentou seu recorde para 6-16. Quanto a Green Bay, sua perda reduziu seu recorde em 2-20.

O concurso de sábado está emergindo como um jogo desgrenhado: Detroit está quebrando o vidro nesta temporada, depois de ter uma média de 38,3 rebotes por jogo. No entanto, é uma história diferente para Green Bay, já que eles têm apenas 28,2 anos. Dada a considerável vantagem de Detroit nessa área, Green Bay precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

Detroit ficou aquém contra Green Bay em sua reunião anterior em janeiro de 2024, caindo 78-64. Detroit terá mais sorte em casa em vez do caminho?

História da série

Detroit e Green Bay têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.