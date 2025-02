Deus da guerra retorna às suas origens gregas com um novo jogo; reivindicações internas

Jovens Kratos retornarão

Não há dúvida de que o jovem Kratos é todos os favoritos devido à sua vingança e raiva. Alguns vazamentos e rumores de informações confiáveis ​​revelaram que o próximo jogo de guerra de Deus poderia apresentar um Kratos mais jovem.

Esse desenvolvimento fascinante foi anunciado pelo confiável informante Tom Henderson durante o atual podcast de jogos insider. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Rebotamento grego de guerra da guerra | PS5 Um novo boato de Tom Henderson afirma que Kratos retornará à Grécia. pic.twitter.com/6uxfkik3of – tcmfgames (@tcmf2) 8 de fevereiro de 2025

Voltar para a Grécia

Depois de concluir a saga nórdica, os fãs se perguntam qual será o próximo jogo de God of War. Havia muitas pistas e rumores sobre a mitologia egípcia.

Em um podcast recente de jogos internos, Tom Henderson desacreditou esses vazamentos anteriores e disse que o próximo jogo retornará às suas origens gregas. Este é um grande movimento, porque Kratos não examinou a mitologia grega desde a trilogia original há mais de uma década.

Henderson também revelou que o próximo jogo se concentrará em Kratos mais jovens e seu relacionamento com o pai. Por enquanto, não está claro se será com Zeus ou alguém como uma figura paterna de seus dias de Esparta. “Aparentemente, a história é mais para fazer o seu relacionamento com seu pai”, disse Henderson.

O retorno às origens gregas indica algumas possibilidades sobre o próximo jogo de God of War:

Preca: Descubra os primeiros dias de Kratos como um guerreiro espartano.

Reiniciar: uma nova perspectiva sobre a história da mitologia grega.

Remasterização: Atualização de jogos clássicos com novas imagens e jogabilidade.

Os rumores atuais sugerem que este anúncio pode ser feito no próximo evento do PlayStation Station State of Play, que há rumores de rumores da próxima semana. A notícia causou emoção entre os fãs da brutal antiguidade grega cheia da ação de guerra de Deus. Os confrontos do chefe mais forte da série, como os de Deus da Guerra 3, são frequentemente considerados o destaque, e o retorno a esse ambiente pode reviver a tensão.

No entanto, deve levar em consideração que essas informações ainda se baseiam em vazamentos e rumores. Nada ainda está confirmado e temos que esperar o anúncio oficial de Santa Monica e Sony para obter mais atualizações relacionadas a isso.

