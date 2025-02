“Devi vincere, non lo è?”: Kyle Busch si impegna a fare clic su un tubo imbattibile, trova RCR Groove

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Daytona Beach, Fla. – A questo punto, Kyle Busch non aveva un contratto fermo con Joe Gibbs che correva per l’anno successivo, ma pochi potevano davvero immaginare di lasciare la sua casa di 15 anni, dove ha vinto due tazze.

Ma mentre i negoziati si sono indeboliti e i negoziati di sponsorizzazione si sono raffreddati, Busch ha notato che stava parlando con altre squadre, incluso improbabile, come Richard Childress Racing.

Busch e Richard Childress hanno lasciato da parte la loro vecchia manzo e Busch ha firmato una base di tre anni. Quando arriva nel terzo anno, qualche anno fa, l’incertezza è il tema sottostante quando arriva al 2025.

Dopo tre vittorie nel 2023, Busch trasporterà un tubo imbattibile da 57 razza fino al 2025. Può continuare nella RCR a lungo termine.

“Devi vincere, vero?” Disse Busch. “E sfortunatamente non potremmo vincere l’anno scorso. Quindi siamo in grado di tornare a Victory LAN, possiamo costruire una certa coerenza, ottenere questi primi cinque, i primi dieci set, ottenere questo problema più in alto rispetto a quest’anno è decisamente fondamentale.

“L’anno scorso abbiamo trascorso un’estate difficile, perché c’era molto DNF nel tratto che questo ci ha portato nei playoff e potevamo arrivare alla competizione”.

Se Busch è una fiducia nell’RCR, probabilmente la controversia deve arrivare prima o poi. Non ci sarebbe un momento migliore di vincere la Daytona 500, una competizione che è andata a Busch in 19 inizi.

“In passato, sarebbe meglio, ma è sempre un lungo anno e devi combatterlo ogni settimana”, ha detto Busch.

Quando parla con Busch, una cosa selvaggia della sua stagione del 2024 è che ha perso due gare in un pollice. Pochi pollici meglio avrebbero prodotto due vittorie per lui e le domande sul suo futuro potrebbero non emergere nemmeno.

“È solo difficile”, ha detto Busch del prossimo futuro. “Quando tutte le auto sono più preziose, combatti per centinaia o mille pollici.

“Parlavamo di un decimo o qualsiasi altra cosa, e ora è solo pazzo quanto sia stretto.”

Il suo compagno di squadra Austin Dillon recluta Busch a RCR. Il nipote del proprietario del team Richard Childress Dillon dovrebbe guidare la compagnia ad un certo punto dopo il ritiro. Quindi avrebbe senso per Dillon desiderare una stabilità di Busch, anche se è probabile che il campione della doppia coppa sia considerato il leader dei due.

“Penso che Kyle impari molto tra un paio d’anni che è stato con noi”, ha detto Dillon. “Penso che sia personalmente una persona più felice.

“Mi piace stare in giro per il villaggio. È chiaramente lo stesso quando l’odio corre grave o meno per il suo standard. E il suo standard è più alto che si ottiene. È un maestro del nostro sport.”

I maestri stanno lottando quando sono sulla pista invincibile. Brad Keselowski, noto come uno dei maggiori concorrenti di Busch, ha fatto clic sulla tubo irresponsabile 110 dell’anno scorso. Ha spiegato che la fiducia del pilota della competizione non è qualcosa di perso o raggiunto in una settimana.

“Ottenere una buona auto coerente è un tale fattore abilitante: ti spinge a fare i movimenti che differiscono abbastanza spesso dalla vittoria e dalla perdita”, ha detto Keselowski. “E quando è stato perso per un certo periodo di tempo, è molto difficile recuperare.

“E devi quasi avere una sessione o più sessioni in cui è di nuovo lì prima ancora di poterci mettere le mani intorno. Ed è una sfida per lo sport, specialmente per i piloti di auto da corsa.”

Sebbene RCR abbia apportato alcune modifiche alla gestione del dipartimento della concorrenza, ha permesso a Randall Burnett di rimanere a capo dell’equipaggio di Busch. Burnett conosce i requisiti di un gruppo veterano che non sembra piegare.

Burnett ha detto che Busch si è preso cura della sua prima stagione invincibile come professionista.

“Abbiamo attraversato momenti difficili e, nel bel mezzo della stagione, avevamo un sacco di cose che non sono andate per la nostra strada, non ci abbiamo messo via”, ha detto Burnett. “All’inizio, quando tutte le canzoni brevi sono state impilate all’inizio dell’anno, non siamo arrivati ​​ad alta velocità in quei luoghi. E abbiamo avuto molto lavoro.”

Busch e il team hanno lavorato duramente per migliorare.

“Ovviamente è Kyle Busch, vuole vincere molte competizioni”, ha detto Burnett. “E dovrebbe vincere molte competizioni. È nostro compito riportarlo a Victory Lan.”

L’organizzazione è focalizzata su questo.

“Per noi in RCR, dobbiamo solo investire il massimo sforzo ogni settimana per offrire il miglior prodotto”, ha detto Dillon. “Ed è il meglio che possiamo fare. Cerca di fare il massimo sforzo ogni fine settimana.

“Mettiti nella posizione migliore. Mettilo nella posizione migliore possibile. E vedremo dove cadono tutte le patatine alla fine. Ma penso, vorrei finalmente l’organizzazione.”

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.