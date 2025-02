La star di San Francisco-Poenix Suns Devin Booker, una delle numerose importanti snobs All-Star, ha affermato di ritenere che sia tempo che l’NBA espanda le liste per lo spettacolo della lega.

Dalla stagione 2020-21, le squadre hanno permesso 15 giocatori attivi, ma le liste All-Star rimangono limitate a 12 giocatori per ogni conferenza.

Booker, un All-Star quattro volte, che in media 25,5 punti e 6,7 assistenza per partita, sarebbe a bordo con un’estensione delle liste All-Star a 15 per abbinare le squadre della lega.

“Penso che ci siano abbastanza persone di talento che meritano”, ha detto Booker dopo un tiratore di venerdì al Chase Center. “Penso che guarderai Kyrie (Irving), Norman Powell, questi ragazzi hanno anni incredibili ed efficaci e giochi vincenti. E in Oriente sono sicuro che ci sono anche ragazzi come Trae (Young) e Lamelo (Ball) che afferma solo inaudito di numeri.

Sette dei migliori 20 tiratori di campionato non sono stati selezionati per All-Star, un elenco che include Charlotte’s Ball, Tyrese Maxey di Filadelfia, Booker di Phoenix, Sacramento De’aaron Fox, Irving di Dallas, Powell Powell di Clippers e Zach Lavine di Chicago.

Il leader del rimbalzo della NBA Domantas Sabonis non è stato selezionato, nonostante la media di 20,9 punti e 6,6 assist, oltre alla sua lega di 14,5 campionato, per la partita per il re. Anche Atlanta’s Young, che guida il campionato con 11,4 assist per partita e medie di 22,5 punti.

Ball, che è al quarto posto nel punteggio (28,2 punti per partita) e la nona assistenza (7,3) per 12-32 Hornets, non ha tagliato, sebbene abbia ricevuto il maggior voto dei fan tra i giocatori della Eastern Conference. È diventato il primo giocatore a guidare il suo gruppo di posizioni nel voto dei fan a non essere nominato All-Star, perché il voto è cambiato nel 2016-2017 per tenere conto del voto dei media e dei giocatori per determinare gli antipasti.

Le riserve All-Star sono selezionate attraverso un voto anonimo degli allenatori.

“È ovvio che è qualcosa di cui volevo far parte, ma certamente non mi lamento per una settimana prima che ti raggruppassi con la mia famiglia”, ha detto Booker. “Quindi sarà sempre una conversazione ogni anno. Chi era lo snob? Chi no? E ci sono molte persone che meritano.

L’allenatore Golden State Warriors Steve Kerr ha affermato che gli ultimi due posti ad ogni conferenza di solito scendono da quattro a cinque giocatori, ma non per espandere le liste.

“Mi piace qualcosa al dodicesimo posto. È unico. È strano”, ha detto Kerr, riserva durante la sua carriera da 15 anni. “Ma non sono mai stato un uomo strano. Non mi ha infastidito. In ottobre ho creato i miei piani all-star.

Tim MacMahon ESPN ha contribuito a questo rapporto.