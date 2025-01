Devin Booker ha ammesso apertamente le 4 sconfitte consecutive dei Suns

Sembra che nulla stia andando per il verso giusto per i Phoenix Suns.

Anche se finalmente in piena salute, la squadra ha perso quattro partite consecutive ed è stata costretta ad apportare alcuni cambiamenti significativi alla rosa nella speranza di dare una svolta alla stagione.

Parlando di questa preoccupante serie di quattro sconfitte consecutive, Devin Booker è stato brutalmente onesto su come si sente la squadra.

“S—, il morale è basso, amico”, ha detto Booker a Duane Rankin, tramite Legion Hoops.

Quali sono le possibilità che il sentiment migliori prima della prossima scadenza commerciale?

Devin Booker sulla serie di 4 sconfitte consecutive dei Suns: "Merda, l'umore è basso, amico."

Domenica sera, è stato riferito che i Suns metteranno in panchina Bradley Beal e Jusuf Nurkic, un grande cambiamento che mostra quanto la squadra sia disfunzionale e perduta in questo momento.

Risolverà qualcosa o porterà solo a maggiore disarmonia?

È stato anche riferito che c’è una crescente tensione nello spogliatoio e che i giocatori sono insoddisfatti dei loro ruoli.

Alcuni tifosi hanno sottolineato che i giocatori sembrano scontenti mentre sono in campo e che la comunicazione e la coesione della squadra sembrano essere in rovina.

Non sorprende che Booker affermi che le cose non vanno bene, ma quali altre opzioni ha il front office per migliorare la situazione?

Possono eseguire alcune operazioni, ma anche queste non garantiscono il successo.

Dopotutto, i Suns pensavano che sarebbero stati in buona forma dopo aver scambiato per Kevin Durant e Beal, e rimangono bloccati in una routine.

La squadra non andrà lontano a meno che non siano tutti migliori e sulla stessa lunghezza d’onda.

In questo momento l’umore a Phoenix è pessimo e ci vorrà molto per risolverlo.

