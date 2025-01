De’Von Achane spiega perché i Dolphins hanno mancato i playoff

I Miami Dolphins speravano di raggiungere i playoff per la terza stagione consecutiva, ma in vista della settimana 18 avevano la più pallida speranza di riuscirci.

Alla fine hanno perso contro i New York Jets in difficoltà quando Aaron Rodgers ha avuto una prestazione flashback e, di conseguenza, Miami guarderà la postseason da bordo campo.

I Dolphins hanno uno degli attacchi più talentuosi della NFL e una delle loro stelle, il running back De’Von Achane, ha recentemente spiegato perché pensa che non siano stati all’altezza.

“In alcuni giochi non funzionavamo su tutti i cilindri. Il nostro QB1 si è fatto male, ha saltato alcune partite, quindi questo ha significato molto. E le partite in cui secondo me avremmo dovuto vincere, non l’abbiamo fatto”, ha detto Achane tramite FinsXtra.

🎥 De’Von Achane sui Dolphins ha chiuso con un record inferiore a .500: “In alcune partite non abbiamo giocato al meglio. (Tua) si è fatto male, ha saltato un paio di partite, quindi questo ha significato molto.” (@MiamiDolphins) #GoFins pic.twitter.com/dKOm7kh9UN — FinsXtra (@FinsXtra) 6 gennaio 2025

Il quarterback titolare Tua Tagovailoa ha subito la terza commozione cerebrale diagnosticata nella sua carriera nella NFL nella seconda settimana contro i Buffalo Bills e di conseguenza ha saltato quattro partite e, senza di lui, l’attacco di Miami ha faticato molto.

Dopo il suo ritorno nella settimana 8, l’attacco iniziò a rimettersi in carreggiata, ma a quel punto avevano già un record di 2-4 e avrebbero perso altre due partite prima di vincerne sei delle otto successive.

Achane ha avuto una straordinaria stagione da rookie nel 2023, interrotta da un infortunio al ginocchio, e in questa stagione ha corso per 907 yard e sei touchdown aggiungendo 78 ricezioni per 592 yard e sei touchdown.

D’altra parte, i ricevitori larghi Tyreek Hill e Jaylen Waddle avevano statisticamente anni in calo.

Hill non è riuscito a raggiungere la soglia delle 1.000 yard solo un anno dopo essere stato sul passo per raggiungere la soglia delle 2.000 yard fino a quando non ha subito un infortunio alla caviglia a fine stagione.

Ora sembra che voglia lasciare Miami, il che potrebbe significare che ci vorrà un po’ di tempo prima che i Dolphins possano tornare ai playoff.

PROSSIMO: Nick Wright prevede cosa potrebbero ottenere i Dolphins per Tyreek Hill