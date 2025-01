Deyna Castellanos si è unito a Portland Thorns dopo aver lasciato Bay FC

Deyna Castellanos si unì a Thorns Portland. Immagini di Eakin Howard/Getty

Portland Thorns firmò il deyna Castellanos del Venezuela International fino al 2026 con la possibilità di club per il 2027.

Castellanos ha giocato la scorsa stagione per Expansion Bay FC. Lei e il club hanno deciso di salutarsi, rendendolo un centrocampista di 25 anni.

“Per me, Portland era ovviamente una delle più grandi opzioni. Sono molto entusiasta di fare parte del club ora e l’ho fatto ufficiale ”, ha detto Associated Press venerdì prima dell’annuncio formale delle spine. “Quindi è molto eccitante per me, è un nuovo inizio, quindi non vedo davvero l’ora di venire qui e brillare.”

Castellanos, acquisito da Bay FC nel trasferimento da Manchester City, è apparso in 25 partite con 12 partenze per la squadra della Bay Area di San Francisco. A quel tempo ha contribuito con due gol e un assist.

Castellanos ha giocato due stagioni per la città e si è unito al club femminile della Super League dopo aver giocato in Spagna per l’Atlético Madrid.

Ha giocato in 38 partite con il Venezuela, ha segnato 22 gol e ha aggiunto 15 assist.

“Non vediamo l’ora di vedere Deyna a Thorns, è un giocatore che ha le caratteristiche che crediamo di poter continuare a sviluppare e rafforzare nel nostro programma”, ha dichiarato Thorns Rob Gale Coach in una nota. “Siamo entusiasti di poterla invitare in questa fase successiva della nostra carriera e lasciarla unirsi alle nostre ambizioni del club”.

Castellanos ha promosso il calcio femminile con il programma Queen Deyna, che aiuta i giovani giocatori, compresi i giocatori della sua nazione d’origine e di altri paesi dell’America Latina, a cercare istruzione universitaria. Castellanos ha affermato che il programma ha già aiutato 44 giocatori.

Castellanos era nella squadra di stato Florida, che ha vinto il titolo nazionale nel 2018. Durante la sua carriera in 77 partite nei seminole hanno vinto 47 gol.