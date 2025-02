Dez Bryant dà la previsione per il futuro dei Cowboys

In questi giorni, sembra che i cowboy di Dalla, nonostante una lista di controllo fondati da stelle, sembrano bloccati in uno svantaggio davvero organizzativo.

Hanno vinto sette partite in questa stagione all’anno dopo che la loro lunga serie di vaci anni si è conclusa nel round dei playoff contro i Green Bay Packers, e dopo che il capo allenatore Mike McCarthy è partito, hanno ottenuto quello che molti ritengono fossero una scelta eccessiva promuovendolo promuovendolo promuovendolo Coordinatore offensivo Brian Schottenheimer.

Recentemente hanno anche dato il quarterback Dak Prescott un’enorme estensione del contratto e le persone continuano a mettere in discussione la decisione del proprietario Jerry Jones.

L’ex star dei Cowboys Dez Bryant ritiene che l’organizzazione non stia permettendo a Prescott di avere successo, e quindi mette in discussione la saggezza dandogli un contratto così grande.

“Non sono seri con il futuro nei prossimi due o tre anni. … la mia acquisizione, non vedo alcun successo. Perché firmarlo sul contratto se non avrebbe messo i pezzi migliori intorno a lui per avere successo? “Bryant ha detto via Maggie e Perloff.

“I cowboy non sono seri riguardo al futuro per i prossimi 2-3 anni … perché firmare (Dak Prescott) al contratto se non avessi messo i pezzi migliori intorno a lui per avere successo.”@Dezbryant Dice che Dallas assume Brian Schottenheimer non funziona per Dak e Cowboys pic.twitter.com/ojop5yy2x9

– Maggie e Perloff (@maggieandperl) 6 febbraio 2025