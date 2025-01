“Dez Caught It”: uno sguardo al famigerato gioco Cowboys-Packers 10 anni dopo

Esattamente 10 anni fa, la corsa ai playoff di Dez Bryant e dei Dallas Cowboys fu interrotta dopo che una presa nel quarto quarto fu ribaltata in quello che divenne noto come “Dez Caught It” o “No-Catch Game”.

Una controversa chiamata nella partita dei playoff di divisione del 2014 contro i Green Bay Packers costrinse un turnover di Dallas con meno di cinque minuti rimanenti e alla fine costò ai Cowboys la possibilità di vincere e un posto nel campionato della conference.

Facciamo una passeggiata nella memoria e vi raccontiamo cosa è successo l’11 gennaio 2015:

Impostazione della scena

I Cowboys (12-4) hanno affrontato i Packers guidati da Aaron Rodgers (12-4) al Lambeau Field. Dallas è entrato in gioco come testa di serie n. 3 e campione dell’NFC East, mentre Green Bay è entrato in gioco come testa di serie n. 2 al primo turno come campione della divisione NFC North.

Era la prima volta che le squadre si incontravano nei playoff in 19 anni dal campionato NFC del 1995.

Chiamata triste

Green Bay è salito di cinque punti nel quarto quarto quando Dallas ha iniziato il drive finale della partita.

Con 4:42 rimasti sul cronometro sul quarto e 2, il quarterback Tony Romo ha lanciato un passaggio in profondità a sinistra a Bryant, che sembrava avere una presa da 31 yard per portare Dallas sulla linea di 1 yard di Green Bay. Bryant, coperto dal cornerback dei Packers Sam Shields, avanzò per portare la palla oltre la linea di porta per il punteggio.

Foto: David E. Klutho/Sports Illustrated tramite Getty Images)

Quando gli arbitri hanno esaminato il nastro, la chiamata è stata trasformata in un passaggio incompleto dopo che è stato stabilito che Bryant non aveva assicurato la palla prima di toccare il terreno e ne ha ripreso il possesso solo dopo aver toccato il terreno. Secondo le regole dell’epoca, il passaggio non soddisfaceva i criteri per una cattura completata.

I Cowboys restituirono la palla ai Packers con 4:06 rimasti nel gioco, e il resto è storia. Green Bay vinse 26-21 e passò alla partita di campionato della conference, dove perse contro Seattle con lo stesso margine, 28-22.

Eredità

Il furore per la chiamata ha scatenato un putiferio sui social media con l’hashtag #DezCaughtIt, dando al gioco il suo soprannome ormai iconico.

L’invito ha influenzato anche il futuro della regola di cattura definitiva, che da allora è stata adottata aggiornato dalla NFL.

(Ron Jenkins/Fort Worth Star-Telegram/Tribune News Service tramite Getty Images)

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)