Dianna Russini rivela ciò che ha sentito sul futuro di Brian Daboll

I New York Giants finiranno la stagione NFL 2024 come una delle peggiori squadre del campionato e avranno poche possibilità di ottenere la scelta numero 1 assoluta nel Draft NFL 2025.

I Giants si sono costati un colpo sicuro per la prima scelta con la vittoria della Settimana 17 contro gli Indianapolis Colts, ma l’allenatore Brian Daboll probabilmente non era concentrato su quello.

Per mesi si è ipotizzato che Daboll sarebbe stato lasciato andare a causa della delusione della squadra durante la stagione regolare.

Non solo Daboll non è riuscito a preparare il quarterback Daniel Jones al successo, ma anche il resto dell’attacco è stato per lo più triste.

Sebbene lo staff non fosse l’ideale, non dipingeva Daboll in una luce positiva, poiché i Giants spesso sembravano semplicemente eseguire i movimenti il ​​giorno della partita.

Ora, secondo quanto riferito, sono pronti a fare un cambiamento importante.

“Si continua a parlare del fatto che Joe Schoen rimarrà direttore generale dei Giants mentre Brian Daboll verrà licenziato. Il proprietario John Mara dovrebbe fare la chiamata finale molto presto”, Dianna Russini di The Athletic ha scritto.

Questo potrebbe essere il miglior risultato per entrambe le parti, poiché Daboll non ha alcuna possibilità di competere con i Giants a breve termine, mentre l’organizzazione entrerà nell’offseason con una tabula rasa.

Armato di una scelta di alto livello e di altre risorse come il talentuoso wide receiver Malik Nabers, New York può iniziare la sua ricostruzione e, si spera, tornare di nuovo in lizza.

