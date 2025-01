Dianna Russini rivela ciò che sente sui cowboy, Mike McCarthy

I Dallas Cowboys non hanno avuto la stagione che molti immaginavano per loro, ma hanno lottato valorosamente per rimanere nel gruppo nonostante abbiano perso così tanti giocatori chiave per infortuni su entrambi i lati della palla per gran parte della stagione.

Si pensava che Mike McCarthy stesse allenando per il suo lavoro in questa stagione quando il proprietario Jerry Jones non gli ha concesso un’estensione del contratto in bassa stagione.

Ora Dianna Russini di The Athletic afferma che sia McCarthy che i Cowboys potrebbero guardare altrove nella prossima offseason.

“Ma ecco la svolta: una volta che arriverà il 14 gennaio, McCarthy sarà libero di intervistare altrove senza il permesso di Dallas. Potrebbe, e da quello che ho sentito, i Cowboys stanno già facendo i compiti su potenziali allenatori, per ogni evenienza, dice Russini . ha scritto.

McCarthy potrebbe aver ristabilito un po’ di fiducia grazie all’ammirevole lavoro che la squadra ha svolto in questa stagione senza giocatori chiave come Dak Prescott, Micah Parsons, Trevon Diggs, DaRon Bland e DeMarvion Overshown.

È interessante notare, tuttavia, che i Cowboys restare con McCarthy sembrano almeno essere ancora possibili, il che è più di quanto molti si aspettassero prima dell’inizio della stagione.

I Cowboys faranno sicuramente appello a candidati allenatori esterni, ma non è chiaro se il lavoro sarà aperto.

