Dice Micah Parsons

Micah Parsons non suda il loro futuro con Dallas Cowboys.

Star Edge Rusher sembra essere sicuri che lui e i cowboy siano d’accordo su un accordo di estensione dividendo che Jerry Jones ha un “piano” per lei Recente intervista con cowboys.com.

“Oh, va bene, sai? È stato bello”, ha detto Parsons sulle loro ultime discussioni con Jones e la squadra. “Ho davvero molto rispetto per Jerry. Abbiamo sempre alcune grandi discussioni. Il piano è sicuramente, ma vediamo solo come si gioca. Non ci sono ancora progressi, ma sono abbastanza sicuro che succede Vedere.”

Parsons erano tra le prime tre stelle di Cowboys che erano ammissibili e cercavano il contratto per continuare durante l’ultima stagione. Tuttavia, Parsons non lo ha forzato e praticato l’intero campo di addestramento, e i negoziati contrattuali saranno sfollati solo dopo il 2024 fuori stagione. Nel frattempo, Ceedee Lamb e Dak Prescott hanno concordato estensioni a lungo termine in settimane (o in Prescott, ore) che portano alla stagione.

A dicembre, Parsons ha detto che vorrebbero ottenere un’estensione a Cowboy molto prima di Lamb e Prescott per ultimo in bassa stagione.

“Cerco di lavorare con loro il più possibile per aiutarli ad attaccare l’ufficio libero”, Parsons Ha detto ai giornalisti a dicembre. “Voglio tornare con questa squadra. Questa offseason, voglio essere qui. Voglio fare bene questi ragazzi. Voglio fare grandi passi, quindi spero che possa essere fatto prima che dopo in modo da poter attaccare fuori stagione.”

L’approccio di Cowboys alle estensioni a lenta giocatori con i loro migliori giocatori è stato ampiamente criticato perché di conseguenza hanno dovuto pagare i record di Prescott e Lamb. Parson avrebbe sicuramente un caso per unirsi ai suoi compagni di squadra per guadagnare denaro record. Il 25enne ha registrato almeno 12 sacchi della sua carriera in ciascuna delle prime quattro stagioni, e ha registrato questo importo nel 2024, nonostante abbia giocato solo 13 partite. È stato anche sotto pressione tra i primi cinque nelle ultime tre stagioni, portando una volta la lega verso l’evento Focus Pro Football. Ha aggiunto 43 battaglie e due pinne forzate la scorsa stagione.

Da quando i San Francisco 49ers hanno reso il giocatore più assunto di Nick Bosa nella NFL per cinque anni, $ 170 milioni nel settembre 2023, è stato ipotizzato che Parsons potesse distruggerlo e diventare la prima difendersi a guadagnare $ 40 milioni all’anno. Tuttavia, Parsons va bene perché non guadagna così tanti soldi.

“Sarebbe bello essere circondati da buoni giocatori”, ha detto Parsons a dicembre. “I giocatori che mi aiutano a vincere le competizioni del campionato, lo dico. Per me, quando ho avuto $ 40 milioni e questo è rotto ogni gioco e sono scivolato in tre, quattro persone, non mi sembra troppo divertente per me e, naturalmente, Riportamo alcuni giocatori.

Tuttavia, Parsons vuole ancora un giorno di paga che gli dia l’opportunità di vivere comodamente.

“Devo essere da qualche parte dove posso essere una casa sul lago”, ha detto Parsons. “Può essere ovunque, può essere sul lago Tahoe, non lo sai.”

Quando arriva l’offseason, si prevede che Cowboy sia di circa $ 4 milioni a nord del tetto a pagamento su OverThecap.com. Se Parsons è in grado di concordare l’estensione, potrebbe essere ridotto il suo massimo di $ 24,07 milioni per la stagione 2025, il che aiuterebbe il cowboy ad aprire una stanza di sughero e apportare le modifiche necessarie alla loro lista quando sono passati 7-10 nel 2024.

