Dick Vitale, agora livre do câncer, retorna às transmissões pela primeira vez em quase dois anos

A última transmissão de Dick Vitale foi o jogo do título nacional masculino de 2023 entre San Diego State e UConn. (Foto de Andy Lyons/Getty Images)

O lendário locutor de basquete universitário Dick Vitale retornará aos jogos pela primeira vez em quase dois anos, quando Duke visitar Wake Forest no sábado, 25 de janeiro, no Veterans Memorial Coliseum em Winston Salem, Carolina do Norte.

Em 8 de janeiro, Vitale, 85, anunciou que suas cordas vocais estão livres de câncer e que recebeu luz verde para convocar jogos para a ESPN novamente.

“Estou absolutamente exultante e não posso acreditar que isso esteja acontecendo depois de passar por cinco grandes cirurgias nas cordas vocais, 65 tratamentos de radiação e quimioterapia durante seis meses”. Vitale disse em comunicado.

“Tem sido uma jornada muito difícil, mas todas as orações e mensagens dos lindos fãs me inspiraram. Não posso agradecer a Jimmy Pitaro e a todos os meus colegas da ESPN, que considero minha segunda família, pelo amor que me demonstraram durante um momento tão difícil. Só espero poder dar às pessoas algumas ideias sobre o basquete que possam trazer ainda mais emoção ao jogo.”

Esta batalha contra o câncer foi apenas a última que Vitale passou nos últimos anos. Ele foi diagnosticado pela primeira vez com melanoma em 2021 e depois com linfoma alguns meses depois. Ele então anunciou em julho de 2023 que havia sido diagnosticado com câncer nas cordas vocais, que superou alguns meses depois. Mas no verão passado, Vitale anunciou que havia sido diagnosticado com câncer de linfonodo pela quarta vez. Ele está se recuperando desde então e foi submetido a uma cirurgia para remover gânglios linfáticos cancerígenos em julho.

Vitale esteve ausente da ESPN durante sua batalha contra o câncer, mas retornou brevemente em 2021 para um momento incrivelmente emocionante em um jogo em Las Vegas.

O último jogo que Vitale convocou foi a transmissão internacional do jogo do campeonato nacional masculino de 2023 entre San Diego State e UConn.

Vitale está na ESPN quase desde o início e é uma referência no esporte há décadas. Ele convocou o primeiro jogo de basquete da rede após seu lançamento e foi incluído no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame em 2008.

Mais de 44 anos desde sua estreia na ESPN, Vitale poderá voltar a fazer o que mais ama.

Isso é incrível, querido.