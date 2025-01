Dick Vitale atrasa o retorno à transmissão devido a ‘novos desafios de saúde’ após acidente doméstico

Dick Vitale tem lutado contra quatro tipos de câncer nos últimos quatro anos. (Foto de Andy Lyons/Getty Images)

Dick Vitale deveria retornar às transmissões de basquete universitário na próxima semana, após uma batalha de vários anos contra o câncer. Agora você terá que esperar um pouco mais.

ESPN emitiu um comunicado de Vitale no sábado explicando que um acidente em sua casa na Flórida o deixou com “novos problemas de saúde e limitações físicas de curto prazo”, impedindo-o de retornar. Anteriormente, o jogador de 85 anos estava programado para convocar um jogo entre Duke e Wake Forest no próximo sábado.

Declaração completa de Vitale:

“Lamento compartilhar a notícia decepcionante de que não poderei convocar o jogo Duke-Wake Forest no próximo fim de semana. Não relacionado a nenhum dos meus sustos de câncer, sofri um acidente em minha casa na Flórida, e isso criou alguns novos desafios de saúde e limitações físicas de curto prazo para mim, estou arrasado por não poder estar na quadra com meu amigo da ESPN Dave O’Brien e todos os jogadores e fãs, especialmente com a resposta esmagadora que recebi quando a notícia foi divulgada. do meu retorno planejado foi anunciado. aguardando ansiosamente a oportunidade de sentir a emoção e a energia de um ambiente de basquete universitário pela primeira vez em quase dois anos.

“Agora terei que esperar um pouco mais. Não tenho certeza de quando isso acontecerá, mas espero que me recupere totalmente e fornecerei atualizações quando tiver mais informações. Apesar deste último revés, sinto-me abençoado por ter o apoio da minha família, amigos e companheiros de equipe da ESPN, sou um cara de sorte e, como disse antes, continuarei fazendo o que for preciso para me dedicar novamente ao jogo que amo. “Go Irish” nas noites de segunda-feira! todos.”

Já se passaram quase dois anos desde que Vitale convocou pela última vez um jogo de basquete universitário, sendo o mais recente a transmissão internacional do jogo do campeonato nacional de 2023 entre UConn e San Diego State.

Ele foi inicialmente diagnosticado com melanoma no verão de 2021, com diagnóstico subsequente de linfoma meses depois. Depois de retornar no outono de 2021, Vitale foi novamente forçado a se afastar para se submeter a uma cirurgia nas cordas vocais.

Vitale confirmou no verão de 2023 que o câncer atingiu as cordas vocais e depois os gânglios linfáticos, o que significa que ele teve que lutar contra quatro tipos de câncer em quatro anos. Depois de passar por radioterapia, quimioterapia e mais cirurgias, Vitale finalmente anunciou que estava livre do câncer no início deste mês.

A ESPN não especificou quando Vitale poderá retornar de fato.