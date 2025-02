Dick Vitale: sono tornato e chiamiamo il gioco che amo

Oh, tesoro!

Questo momento, questa occasione, questa incredibile benedizione – significa Tutto Per me!

Con le lacrime agli occhi e mi mi battevano il cuore, penso a ciò che verrà questo sabato – mi siedo di nuovo per il duca di contro Clemson, incontrando di nuovo i miei fenomenali compagni di squadra Dave O’Brien e Cory Alexander. Mentirei se dicessi che non ero nervoso. Ma più di questo? Sono stupito dalla gratitudine.

Negli ultimi anni, mi ho testato come mai prima: quattro battaglie con cancro di melanoma, linfoma, voce e linfonodo. Ci sono stati momenti in cui non ero sicuro di aver mai seduto una prova. Ho attraversato diverse operazioni, 65 procedure di radiazione, chemioterapia esauriente e sezioni lunghe in cui non avevo alcuna voce. Era una montagna russa: massimo, minimo, dubbio momenti. Ma attraverso tutto questo ho combattuto. Credere. Preghiera.

E non ero solo.

Preghiere, amore, rovesciando il sostegno della mia straordinaria moglie Lorraine, le mie figlie Terri e Sherri, tutta la mia famiglia – mi hanno preso perché mi sentivo come se non mi fosse rimasto nulla.

La mia famiglia ESPN – Oh, mio ​​cuore! Sono lì da più di quattro decenni. Jimmy Pitaro, i miei colleghi, i miei amici, non hanno mai smesso di credere e inviare parole per incoraggiare una settimana dopo una settimana.

E fan – Oh, oro! Fan, media, allenatori, persone che non ho mai incontrato, che hanno pregato per me, che mi hanno inviato messaggi che mi hanno dato speranza – tutti me intendi il mondo!

Poi sono arrivate le parole che ho pregato così duramente per sentire il mio oncologo, Dr. Rick Brown, mi guardò e disse: “Sei senza cancro!”

Questo è stato il momento del campionato! E poi Dr. Steven Zeits – Dopo cinque principali operazioni vocali – ha detto: “Sei pronto a fare ciò che ami” e quello che io Amore Parla a basket!

Il mese scorso ho finalmente pensato di essere sopra il bernoccolo e ho avuto la possibilità di tornare alla partita della foresta Duke-Wake. Eppure ero un cuore spezzato quando ho subito un incidente a casa mia il giorno prima della partita, il che ha portato ad altre preoccupazioni mediche e incertezza sul mio futuro. Fortunatamente, sono contento che i dottori mi abbiano pulito per tornare.

L’ultima volta ho chiamato il gioco 3. Aprile 2023. Sembra prima. Ma adesso? Ora devo farlo di nuovo.

Non ho idea di come posso. Ma lo so – c’è solo una vittoria. È l’acquisizione di questa opportunità è un miracolo. E non fare un errore con quello …

Questo è il mio campionato nazionale per il 2025!

Grazie, grazie, grazie! Ci vediamo una prova, tesoro!