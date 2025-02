Dick Vitale torna alla trasmissione per il gioco Duke-Clemson

L’emittente di Dick Vitale tornerà alla trasmissione per la prima volta in quasi due anni per la partita di sabato con il n. 2 a Clemson alle 18:00 ET su ESPN.

Vitale, 85 anni, che ha combattuto il cancro negli ultimi 3 anni e mezzo, ha annunciato che l’8 gennaio è senza cancro.

Le partite di ritorno a chiamate di Vitale sono state rinviate a causa di un incidente a casa sua. In precedenza, era pronto a chiamare la foresta Duke-Wake 25.

Vitale ha combattuto quattro diversi tipi di cancro negli ultimi 3 anni e mezzo. L’ultima volta ha subito un intervento chirurgico nell’estate del 2024 dopo che la sua biopsia dei linfonodi nella sua gola ha mostrato il cancro.

Nel 2021 Vitale fu diagnosticato un linfoma, mesi dopo aver avuto diverse operazioni per rimuovere il melanoma. Nel 2022 annunciò di essere senza cancro. Quindi nel 2023 il cancro del volume fu diagnosticato e sottoposto a radiazioni.

L’ultimo incarico del gioco Vitale è stato quasi due anni fa – 3 aprile 2023, che ha causato la trasmissione internazionale dello stato di San Diego per ESPN. Campionato nazionale UConn. Nel novembre 2023 annunciò di essere di nuovo senza cancro.

Vitale si è unito all’ESPN durante la stagione 1979-80, subito dopo il lancio di ESPN, e ha definito la prima partita di basket principale NCAA il 5 dicembre 1979. Alla Broadcast+Cable Hall of Fame.