Dietro le quinte con la troupe della FOX della NFL: uno sguardo da vicino al debuttante Jayden Daniels

Nota dell’editore: Richie Zyontz è produttore della NFL per FOX dal 1994 ed è alla sua 23a stagione come produttore esecutivo. Ha oltre 40 anni di esperienza nel campionato e ha prodotto sette Super Bowls. Per tutta la stagione NFL 2024, sarà all’interno mentre la nuova squadra NFL di FOX, inclusa la leggenda della NFL Tom Brady, si dirige al Super Bowl LIX. Leggi di più su Richie Zyontz dietro le quinte qui .

I Detroit Lions e i loro Honolulu Blues: un abbinamento davvero classico. Come il prosciutto e il formaggio, l’Abbott e Costello o il riso del Montana, è difficile immaginare l’uno senza l’altro.

Per 90 anni da quando si è trasferito da Portsmouth, Ohio nel 1934, il blu di Honolulu ha avuto un posto di rilievo sull’uniforme casalinga dei Lions. Il loro proprietario all’epoca, George Richards, lo scelse da un catalogo, sostenendo che gli ricordava i toni dell’oceano che ammirava in vacanza alle Hawaii.

Jared Goff gioca nell’iconico Honolulu Blue dei Detroit Lions.

E sabato sera, sotto le brillanti luci interne del Ford Field, i Lions e i loro Honolulu Blues hanno affrontato i Washington Commanders bianchi e marroni in un incontro di divisione NFC.

In pochi anni, Detroit è passata da perdente a squadra che ogni rete vuole coprire. Non vincono un campionato dal 1957, quando Eisenhower era presidente, la Ford Thunderbird imperversava sulle strade e “Gunsmoke” era lo spettacolo televisivo più apprezzato.

Quella squadra che ha vinto il titolo comprendeva sette Hall of Famers ed era supportata da Bobby Layne, un ragazzo duro e straordinario, dal vivo, il Blonde Bomber.

La storia di due QB …

Sfortunatamente, sabato sera, i Lions‘ L’attuale quarterback biondo Jared Goff non ha giocato come The Bomber: ha semplicemente bombardato. Tre intercettazioni e un fumble perso hanno trasformato Ford Field da un manicomio all’inizio della partita a un obitorio alla fine, mentre i comandanti delle wild card hanno sbalordito il pubblico di casa e l’intero mondo del calcio con una vittoria per 45-31.

A differenza di Marco Antonio o Carmelo Antonio, nel “Giulio Cesare” di William Shakespeare siamo arrivati ​​a lodare i leoni, non a seppellirli. La vittoria di Detroit sembrava preordinata. Ciò avrebbe significato una partita di campionato in casa e la loro prima trasferta al Super Bowl. Ma come direbbe Lee Corso, “non così in fretta”.

L’evento, iniziato come l’incoronazione della squadra di casa, si è presto trasformato in una festa di benvenuto per gli ospiti. La franchigia di Washington ha sofferto un quarto di secolo di inutilità a causa della scarsa proprietà e di una giostra di quarterback inefficaci.

Tom Brady lo ha riassunto perfettamente quando ha detto che tutti quegli errori e mancate accensioni possono essere eliminati trovando il quarterback giusto. Entra Jayden Daniels.

Era la storia di due quarterback sabato a Detroit.

La nostra troupe non aveva giocato a Washington per tutta la stagione. Questo è stato il primo primo piano di Brady del sensazionale quarterback esordiente. E ragazzi, era impressionante. Nel nostro incontro di produzione del sabato mattina, Brady ha usato la parola “impavido” per descrivere lo stile generale di allenatore del capo allenatore Dan Quinn oltre a Daniels.

Daniels era certamente impavido sul grande palco. Niente palle perse, niente licenziamenti, e ha mostrato un equilibrio da Brady sotto pressione, guadagnandosi ripetutamente gli elogi del GOAT.

E il suo portamento era qualcosa da vedere. Mentre la sua controparte veterana appassiva, Daniels era l’Uomo venuto dal ghiaccio con un sorriso. La struttura emotiva del quarterback ha avuto una forte risonanza con Tom, e la compostezza e il saggio processo decisionale di Daniels hanno davvero risaltato. Per non parlare della sua velocità e precisione nel lancio. Ha “l’intero pacchetto”, nelle parole di Brady.

Ritmo e ritmo

Washington gioca a un ritmo veloce, simile a quello di una squadra universitaria. E ci ha tenuti sulle spine. Così tanto da mostrare, così poco tempo per mostrarlo. Ma come emittenti, dovete tenere il passo con il ritmo della partita. Clic mancanti significano scarsa copertura. Altre reti dovrebbero prenderne atto. Fox ci conosce dal 1994. Questione di calcio e televisione.

Come al solito, la nostra troupe televisiva stellare ha catturato alcune foto straordinarie. Il replay serrato e intimo della presa del ricevitore di Washington Dyami Brown con un linebacker che apparentemente gli bloccava la visuale è stato notevole. L’agonia nel casco sul volto del guardalinee offensivo di Washington Sam Cosmi dopo un devastante infortunio al ginocchio è stata straziante. E infine, valeva la pena vedere la gioia non filtrata di Daniels alla fine della partita.

L’equipaggio della FOX parla con il capo allenatore dei comandanti Dan Quinn.

Ora andiamo a Filadelfia per la partita del campionato NFC. FOX ha centinaia di attori pronti prima della nostra partita.

Le due squadre della NFC East si affrontano in questa fase dei playoff per la prima volta dai Giants e Redskins nel 1987. Le due città sono separate da 140 miglia.

Due acerrimi rivali che si conoscono a fondo. In gioco c’è la trasferta al Super Bowl.

Non vedo l’ora!

