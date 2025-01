Dietro le quinte con la troupe NFL di FOX: Injuries, AJ Brown racconta la storia a Philadelphia

Autore: Richie Zyontz

Produttore esecutivo di FOX NFL

Nota dell'editore: Richie Zyontz è produttore della NFL per FOX dal 1994 ed è alla sua 23a stagione come produttore esecutivo. Ha più di 40 anni di esperienza nel campionato e ha prodotto sette Super Bowls.

Il fresco del tardo pomeriggio domenicale a Filadelfia è stato lo sfondo perfetto per la gara delle wild card tra i Green Bay Packers e i Philadelphia Eagles.

Questa città è ricca di storia: dove fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza e fu adottata la Costituzione degli Stati Uniti.

È anche una città con una ricca storia della NFL.

La città dell’amore fraterno un tempo era il centro letterale dell’universo del calcio.

Tra il 1947 e il 1959, la sede della lega si trovava in un edificio per uffici in Walnut Street. Il commissario era Bert Bell, originario di Philadelphia e laureato alla Penn, che non solo fondò e possedeva gli Eagles, ma una volta li allenò anche.

La NFL del secondo dopoguerra era più un’operazione a conduzione familiare che il prodotto elegante e pesantemente commercializzato che vediamo oggi. Di tanto in tanto una chiamata all’ufficio della lega faceva sì che il commissario Bell rispondesse al telefono. Era Philly in tutto e per tutto, e morì persino di infarto mentre assisteva a una partita degli Steelers-Eagles al Franklin Field nel 1959.

Peccato che il vecchio Bert non fosse presente nel 1960 per vedere i suoi amati Birds battere i Packers di Vince Lombardi nella partita del campionato NFL. È stata l’unica sconfitta nei playoff di Lombardi nel percorso verso una serie di cinque vittorie consecutive. Per gli Eagles, dovrebbero aspettare 57 anni prima di vincerne un altro.

A quel tempo, i quarterback della Hall of Fame Bart Starr e Norm Van Brocklin si separarono. Domenica, Jordan Love e Jalen Hurts sono stati al centro della scena, entrambi usciti da infortuni e giocando a meno del 100%.

Nessuno dei due quarterback ha giocato particolarmente bene, offrendo tiri brutti e scarsa capacità decisionale. Tom Brady ha notato durante il nostro incontro con la produzione come i Green Bay abbiano avuto un percorso stretto verso la vittoria contro gli Eagles più talentuosi. Limitare gli errori è stato fondamentale.

Quindi cosa succede? Armeggiano sul calcio d’inizio e Love lancia tre intercettazioni. Ed era troppo da superare quando il Filadelfia vinse 22-10.

Brady crede fermamente nel lato mentale del gioco del quarterback. Una sana elaborazione mentale e un processo decisionale sono ciò che fa galleggiare la sua barca. Domenica l’Amore affondò quella barca. E Brady non si è trattenuto nelle sue critiche.

Ma il quarterback non ha dominato lo spettacolo o la trasmissione. È stata una guerra di logoramento con i giocatori che perdevano infortuni a destra e a manca.

Uno scatto particolarmente significativo è stato dietro le quinte quando il ricevitore del Green Bay Romeo Dobbs è stato gentilmente aiutato negli spogliatoi dopo aver subito una commozione cerebrale. È stato difficile da guardare, ma ha reso necessario il posizionamento di telecamere robotizzate nei corridoi per catturare i loro momenti.

I Packers saranno senza diversi giocatori a causa di infortuni nella wild card game contro gli Eagles

Le ferite sono argomenti delicati e a volte sembra che la nostra scelta di immagini possa essere invasiva in un momento delicato. Ma il nostro compito è raccontare la storia, e gli infortuni di domenica sono stati grossi.

Veniamo ora al momento che ha rallegrato una miserabile giornata calcistica.

Come molte persone, mi piace leggere. Nel mio tempo libero riesco spesso a trovare una biografia di Winston Churchill o FDR. In questo momento mi piace la storia di Lewis e Clark. Storia affascinante.

Ma quando produco un gioco, di solito non leggo. Rende difficile la concentrazione.

A quanto pare AJ Brown, il wide receiver degli Eagles, ha altre idee. Come hanno ripreso le nostre telecamere, non ha problemi a tirare fuori un libro durante i playoff. Abbiamo assistito a tanti momenti unici nel corso degli anni, ma mai un giocatore si è seduto in panchina a leggere un libro.

Le telecamere della FOX hanno ripreso AJ Brown mentre leggeva un libro durante la partita di playoff di domenica.

“Non ho visto molte persone leggere libri (a parte), ma ho visto un quarterback mangiare un hotdog”, ha osservato Brady durante la trasmissione.

Inutile dire che, quando abbiamo ingrandito il titolo, il libro è ora uno dei più venduti su Amazon. Che mondo!

Il nostro mondo ora si rivolge a Detroit per lo scontro di sabato sera tra i potenti Detroit Lions e gli emergenti Washington Commanders. È il primo sguardo di Brady al sensazionale quarterback esordiente di Washington Jayden Daniels, e siamo tutti entusiasti di sentire i suoi pensieri.

