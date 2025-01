Manchester City ha firmato un altro giovane difensore nella finestra di gennaio dopo un diciotto anno in basso Christian McFarlane Si è unito lunedì dal Sister Club New York City FC.

McFarlane è stato con New York City dall’età di 11 anni e ha giocato per una squadra in ogni fascia d’età e alla fine ha fatto il suo debutto l’anno scorso.

È nato in Inghilterra e ha rappresentato squadre di età inferiore ai 16 anni e meno di 17 anni e l’anno scorso ha fatto parte della squadra inglese per il campionato europeo di età inferiore ai 17 anni.

McFarlane ha dichiarato nella sua dichiarazione di New York che era “Dream Furw Wruth” quando si è unito a Man City dopo aver visitato i campioni della Premier League e ha incontrato i giocatori.

“So che questo passaggio sarà cruciale per il mio sviluppo”, ha detto McFarlane, “e sono pronto ad accettare questa sfida e sfruttare al meglio questa opportunità”.

Man City è una squadra di bandiera nel gruppo di calcio della città controllata da Abu Dhabi, che possiede club di tutto il mondo, tra cui New York. NYCFC non è stato pubblicato, mentre Man City non ha ancora confermato il trasferimento.

La città ha già firmato due schienali centrali questo mese: 19 anni Vitor Reis da palmeiras e 20 anni Abdukodir Khusanov dalla lente. Omar MarmoushDavanti all’Egitto, poi si è unito a Eintracht Frankfurt per spendere le spese della città per circa $ 150 milioni questo mese, prima dell’arrivo di McFarlane.

Khusanov e Marmoush hanno fatto il loro debutto sabato 3-1 contro il Chelsea in Premier League. Khusanov ha combattuto e ha commesso un errore che ha portato al goal e ha vinto un cartellino giallo per l’apertura di quattro minuti.

New York City ha dichiarato che avrebbe ricevuto una percentuale di qualsiasi commissione se McFarlane si trasferisse in un altro club in futuro.

“Siamo incredibilmente orgogliosi del fatto che Christian abbia raggiunto questa pietra miliare incredibile nella sua carriera”, ha dichiarato David Lee, direttore sportivo del NYCFC. “Per Christian, ora ha l’opportunità di continuare il suo viaggio a Manchester City, un club in cima al calcio mondiale, ha assistito al suo duro lavoro, talento e determinazione.

“Non vedo l’ora di seguire la sua carriera e vedere quanto bene farà a Manchester sapendo che darà tutto ciò che può raggiungere il livello più alto che può nel calcio.”

In questa storia sono state utilizzate informazioni di Reuters e Associated Press.