No domingo, o Conselho Internacional de Kryquet elogiou o ex -capitão Sri Lanka e o fértil abridor de Dimuth Karunratne, que trouxe cortinas para sua brilhante carreira internacional com o 100º teste contra a Austrália em Galle. Carunratne marcou 36 e 14 em seu teste de despedida, quando a Austrália venceu os nove gols para fazer uma série limpa de dois jogos. “Dimuth teve uma carreira muito boa, durante a qual se destacou como um graveto no formato mais tradicional do jogo, tornando -se apenas o sétimo de seu país para aparecer em 100 testes”, disse o presidente da ICC, Jay Shah, na edição.

O Carunratic de 36 anos marcou 7222 testes de curso com uma média saudável de quase 40, incluindo o resultado mais alto 244. Ele também jogou 50 ODI, vencendo 1316 marchas.

A capital do Sri Lanka em 30 testes em 2019-2023, vencendo 12 e perdendo 12 durante a responsabilidade.

“Seu compromisso foi incomparável e foi um grande embaixador do jogo. Estou certo de que os fãs do críquete de teste ao redor do mundo sentirão falta dele “, acrescentou Shah sobre o Carunratne, que chamou o tempo em sua carreira na Terra, ele fez seus testes em 2012.

“Em nome da ICC, gostaria de parabenizá -lo por sua carreira especial e desejar a ele tudo de bom para o futuro. Espero que ainda contribua para jogar nos próximos anos. “Lewherane estreou contra a Inglaterra em ODI em Manchester em 2011.

Todas as suas 16 toneladas de testes apareceram como abridor, um recorde para a maioria dos séculos de Sri Lanka na posição em que ele fica com o ex -capitão Marvan Atapatt.

Mas seu feito mais valorizado ocorreu quando ele levou o Sri Lanka à vitória da série 2: 0 sobre a África do Sul em 2019, e a nação nacional se tornou o primeiro lado asiático, que venceu o chiclete contra os proteas desde a leitura do críquete.

Kusal Mendis é o único sobrevivente desta série que jogou contra os australianos em Galle, exceto Carunratne.

