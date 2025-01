Dinheiro vs. Probabilidades Spurs, previsão de pontuação, horário de início: escolhas da NBA de 2025, 8 de janeiro. Apostas por modelo testado

O San Antonio Spurs tentará quebrar uma seqüência de duas derrotas consecutivas quando enfrentar o Milwaukee Bucks na quarta-feira. Milwaukee vem de uma vitória por 128-104 em Toronto na segunda-feira, enquanto San Antonio perdeu na decisão por 114-110 em Chicago na mesma noite. Os Spurs (18-18), que estão em quarto lugar na Divisão Sudoeste, estão 6-10 fora de casa nesta temporada. O Bucks (18-16), segundo colocado na Divisão Central, está 11-7 em casa. Jeremy Sochan (costas) está fora do San Antonio, enquanto Giannis Antetokounmpo (joelho) provavelmente está no Milwaukee.

A partida do Fiserv Forum em Milwaukee é às 21h30 horário do leste dos EUA. San Antonio lidera a série de todos os tempos por 53-46, mas Milwaukee venceu os últimos três encontros. Os Bucks são favoritos com 5 pontos no último Spurs vs. Bucks do consenso da SportsLine, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é definido em 227. Milwaukee está em -197 na linha do dinheiro, com San Antonio em +164. Antes de fazer qualquer escolha entre o Spurs e o Bucks, você vai querer ver as previsões da NBA do modelo de computador testado na SportsLine.

Aqui estão vários Linhas de apostas da NBA para Bucks contra Spurs:

Diferença entre Spurs e Bucks: Milwaukee -5

Esporas vs. Bucks acima/abaixo: 227 pontos

Linha de dinheiro do Spurs vs Bucks: Milwaukee -198, San Antonio +164

SA: Os Spurs atingiram a linha do dinheiro em 29 dos últimos 59 jogos (+24,20 unidades)

MIL: O Bucks alcançou Under em 45 dos últimos 77 jogos (+9,80 unidades)

Por que o Bucks pode cobrir

O atacante Giannis Antetokounmpo deixou o jogo de segunda-feira em Toronto para levar pontos no dedo, mas conseguiu retornar e terminar a noite com um triplo-duplo. Ele está listado como provável para este confronto. Milwaukee também pode contar com o armador Damian Lillard. Em 27 jogos, todos como titular, Lillard teve médias de 24,7 pontos, 7,4 assistências, 4,4 rebotes e 1,2 roubadas de bola em 36,1 minutos. Ele marcou 25 pontos, pegou cinco rebotes e deu três assistências na vitória sobre o Raptors.

O atacante Bobby Portis é outra força revolucionária. Em 33 jogos, incluindo cinco como titular, ele teve média de 14,1 pontos, oito rebotes e 2,2 assistências em 25,4 minutos de ação. Ele marcou 20 pontos e pegou sete rebotes em Toronto na segunda-feira. Ele registrou um duplo-duplo com 14 pontos e 15 rebotes na vitória por 120-112 sobre o Indiana Pacers em 31 de dezembro. Veja qual time escolher aqui.

Por que os Spurs podem cobrir

O Center Victor Wembanyama está rapidamente se tornando uma das próximas estrelas da NBA. Em 31 jogos, todos titulares, ele teve médias de 25,6 pontos, 10,8 rebotes, quatro bloqueios, 3,8 assistências e um roubo de bola em 33,1 minutos. Ele registrou um duplo-duplo em cada um dos últimos três jogos. Na vitória por 113 a 110 sobre o Denver Nuggets na sexta-feira, ele marcou 35 pontos, pegou 18 rebotes, deu quatro assistências e bloqueou dois chutes. Ele marcou 23 pontos e somou 14 rebotes com oito bloqueios e quatro assistências na derrota de segunda-feira para o Chicago.

O guarda Devin Vassell alcançou pontuação de dois dígitos em cada um dos últimos três jogos. Na derrota por 122-111 na prorrogação para o Denver no sábado, ele marcou 19 pontos e pegou oito rebotes. Na noite anterior, contra o Nuggets, ele marcou 18 pontos e somou seis rebotes e seis assistências na vitória por 113-110. Em 21 jogos, incluindo 10 como titular, ele teve médias de 15,4 pontos, 3,5 rebotes, 3,1 assistências e 1,2 roubadas de bola em 28,8 minutos. Veja qual time escolher aqui.

