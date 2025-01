Diogo Dalot: le parole di Ruben Amorim hanno contribuito a ispirare il Manchester United a disegnare

Diogo Dalot ha detto che i giocatori del Manchester United erano motivati ​​a ottenere un pareggio credibile con il Liverpool dopo le critiche di Ruben Amorim secondo cui non aveva abbastanza leader all’Old Trafford.

Lo United ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive con un pareggio per 2-2 contro la capolista Premier League domenica ad Anfield. Ciò avviene dopo che Amorim ha dichiarato nella sua conferenza stampa pre-partita che la squadra è “affamata di leader”.

Dalot, eccezionale contro il Liverpool, ha poi ammesso che i commenti avevano impressionato la squadra e ha esortato i suoi compagni di squadra a continuare a mostrare la motivazione e la voglia che hanno mostrato contro la squadra di Arna Slota.

“Mi ha colpito”, ha detto Dalot quando gli è stato chiesto delle critiche di Amorim. “Penso che lo volesse da ogni giocatore.

“Sono qui da un po’. So che posso andare un po’ più in là a questo livello e cercherò di aiutare i miei compagni di squadra il più a lungo possibile. Si vedeva che eravamo più una squadra, quella è stata la cosa più grande differenza.

“Penso che questo sia ciò di cui abbiamo bisogno per costruire di più, una squadra adeguata, lottare per lo scudetto e poi penso che il risultato arriverà.”

Il pareggio ad Anfield è arrivato dopo che Amorim aveva avuto una settimana di pausa per preparare i suoi giocatori ai cinque giorni sul campo di allenamento dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il Newcastle.

Dalot afferma che i tempi supplementari sono stati un fattore importante per garantire il risultato positivo contro il Liverpool poiché tutti erano “sulla stessa lunghezza d’onda”.

“È il momento di scendere in campo, sapendo cosa tutti vogliono fare, quasi come avere fiducia che tutti saranno nella posizione giusta per giocare in ogni aspetto del gioco su ogni centimetro del campo”, ha detto.

“Così penso che sia. Quando avrai tempo per sapere cosa fare, penso che sarà più naturale. E hai visto la struttura molto più compatta, probabilmente un po’ più giocosa, quasi come se lo sapessimo il giocatore sarà in questa posizione.” .”

Diogo Dalot è arrivato al Manchester United dal Porto nel 2018. Zohaib Alam – MUFC/Manchester United tramite Getty Images

A Dalot è stato anche chiesto quanto tempo ci vorrebbe perché una prestazione contro il Liverpool diventi la norma per una squadra dello United che ha lottato nell’ultimo anno.

“Penso che questa sia la domanda da un milione di dollari per tutti, ma per noi dobbiamo farlo, penso che sia un cliché, ma ad essere onesti dobbiamo affrontare partita per partita”, ha detto.

“Non ha senso pensare troppo al futuro perché non sappiamo cosa accadrà in futuro. Quello che sappiamo è ciò che possiamo influenzare domani.”

“Abbiamo una buona settimana davanti a noi per allenarci e preparare la partita contro l’Arsenal”.