Diontae Johnson torna ai Ravens con una richiesta di rinuncia

La richiesta di rinuncia a sorpresa dei Ravens per l’operaio Diontae Johnson potrebbe portare a un’altra scelta al draft per Baltimora.

Johnson, che era stato esonerato da Baltimora in questa offseason, è stato rivendicato dai Ravens un giorno dopo che gli Houston Texans avevano rinunciato al wide receiver, è stato annunciato mercoledì.

Johnson non si trasferirà ufficialmente ai Ravens fino al 10 febbraio, il giorno dopo il Super Bowl. Si qualifica come un agente libero senza restrizioni. Rivendicandolo, i Ravens avranno la possibilità di acquisire una scelta compensativa per il draft del 2026, a seconda del contratto che Johnson firma in free agency.

I Ravens sono stati i migliori della NFL nell’accumulare scelte compensative, con un totale di 56 scelte da leader del campionato sin dalla nascita del sistema nel 1994. Baltimora ha utilizzato scelte compensative per selezionare il terzino Kyle Juszczyk, lo scommettitore Sam Koch e il tight end Isaiah Likely.

Martedì i texani hanno esonerato Johnson e fonti hanno detto al DJ Bien-Aime di ESPN che Johnson ha richiesto il suo rilascio. Il ricevitore era visibilmente sconvolto mentre sedeva completamente vestito come il suo armadietto dopo la vittoria dei playoff dei texani contro i Chargers. Johnson ha giocato solo 15 dei 70 snap offensivi dei texani e ha ricevuto un bersaglio, che ha catturato per 12 yard.

“Sfortunatamente, non ha funzionato con Diontae”, ha detto martedì l’allenatore dei texani DeMeco Ryans. “Siamo con i capi.

Johnson ha effettuato tre ricezioni per 24 yard in due partite con Houston dopo che i texani lo hanno reclamato dalle rinunce dei Ravens il 23 dicembre. Baltimora è passato dal ruolo di ricevitore dopo essersi rifiutato di iniziare una partita contro i Philadelphia Eagles il 1 dicembre.

Prima che i Ravens rinunciassero a Johnson, fu sospeso per una partita per il suo rifiuto di giocare contro gli Eagles. Baltimora lo ha acquisito in uno scambio dai Carolina Panthers il 29 ottobre, ma ha giocato solo 39 snap per la squadra e ha preso un passaggio per 6 yard.

I Panthers hanno acquisito Johnson dai Pittsburgh Steelers una stagione fa. Aveva 30 ricezioni per 257 yard e tre touchdown in Carolina quando partì per i Ravens.

Gli Steelers hanno scelto Johnson nel terzo round del draft 2019 e ha ottenuto 391 ricezioni per 4.363 yard e 25 touchdown a Pittsburgh. È diventato una selezione del Pro Bowl nel 2021 grazie alla sua stagione di sole 1.000 yard e a otto touchdown da record in carriera nell’ultimo anno del quarterback Ben Roethlisberger.

Jamison Hensley di ESPN ha contribuito a questo rapporto.