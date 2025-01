Diploma de basquete universitário: o estado de Iowa ganha ‘a’, Purdue recebe ‘c’ na votação de qualificações no fim de semana

A SEC está atraindo a maior atenção de qualquer conferência no basquete universitário e com razão. No entanto, nenhuma liga tem uma dupla tão dominante quanto o que o Big 12 pode se orgulhar.

Houston venceu 11 jogos consecutivos, incluindo 10 por dois dígitos, durante o início de 15 a 3 (7-0 Big 12). Cortando os calcanhares dos couchars na classificação da conferência está o estado de Iowa (16-2, 6-1), que tem cinco vitórias em dois dígitos contra a oposição da liga.

Para Houston, a receita é familiar. Cougars são oponentes esmagadores com um estilo de ritmo lento e defensivamente sufocante. Mas para o estado de Iowa, a temporada de 2024-25 marcou um renascimento ofensivo. Os ciclones ocupam a 10ª posição na métrica de eficiência ofensiva de Kenpom depois de nunca classificar melhor que 50 nas três primeiras temporadas do treinador TJ Otzelberger.

Com 85,1 pontos por jogo, Iowa State é uma equipe de pontuação dos 15 melhores e calcula a média de aproximadamente 10 pontos por competição do que na última temporada. Você ainda precisa se preocupar em ser varrido da defesa dos ciclones. Agora, você também precisa cobrir um potencial de bombardeio ofensivo.

Ao ir para outro ótimo fim de semana de basquete universitário, aqui estão as qualificações para cada uma das 15 melhores equipes que jogaram nesta semana.

As seguintes equipes foram desligadas: No. 1 Auburn, No. 2 Duke, No. 8 Michigan State, No. 9 Kentucky, nº 10 Marquette

No. 3 Estado de Iowa

Resultado: 108-83 vitória vs. Ucf

O estado de Iowa disparou 56,3% e marcou 54 pontos em cada metade contra a UCF, já que os Cyclones totalizaram mais pontos em um jogo da liga do que qualquer time da ISU desde 2001. Se você eliminar os jogos que estavam em tempo extra, foi a pontuação mais alta do Concurso de conferências do Cyclones desde 1995. Enquanto a identidade deste programa foi baseada na defesa nas últimas três temporadas sob TJ Otzelberger, a equipe de 2024-25 da ISU pode marcar com qualquer pessoa. Grau: a

Resultado: 103-87 vitória vs. Vanderbilt

O Alabama alcançou 100 pontos pela 27ª vez sob o sexto ano, Nate Oats, enquanto rejeitou uma equipe de Sandy Vanderbilt que se recusou a morrer em silêncio no segundo tempo. A vitória mostrou a profundidade da lista do Alabama quando Aden Holloway e Mouhamed Dioubate retornaram 22 pontos cada. Foi um lembrete de que a maré carmesim pode prejudicá -la de várias maneiras. Grau: a-

Resultado: 70-69 Victoria na Carolina do Sul

A Flórida nunca levou à bandeja de acessórios de Will Richard nos últimos segundos. De fato, os Gators seguiram até 14 contra uma equipe da Carolina do Sul que não parece a SEC. Mas uma vantagem de 22-0 em pontos de separação rápidos alimentados por uma imprensa implacável da quadra completa ajudou a Flórida a cobrir as verrugas em um desempenho feio contra um alimento mais baixo da liga. Grau: B-

Resultado: 68-56 vitória vs. Estado do Mississippi

O Tennessee se recuperou de uma perda em Vanderbilt com um antigo esforço defensivo, mantendo o estado do Mississippi para 22,2% dos tiros no primeiro tempo, construindo uma vantagem de 34-16. Os Bulldogs se defenderam no segundo tempo, mas Chaz Lanier voltou à pista com 23 pontos para liderar os Vols, que permanecem invictos em casa. Grau: a-

No. 7 Houston

Resultado: 70-36 vitória vs. Utah

Utah terminou com o dobro das perdas de bola (26) que as cestas fizeram (13) que Houston impôs sua vontade em uma surra cruel na quarta -feira. Os pumas ultrapassaram os 29-2 Utes em pontos das derrotas da bola, ganhando seu décimo primeiro dia consecutivo. Seis das sete vitórias de Houston para o início de 7-0 para o jogo da liga chegaram por dois dígitos. O Big 12 não deveria ser mais difícil do que o AAC para o Kelvin Sampson Club? Grau: A+

Resultado: 73-70 perda contra o estado de Ohio

Purdue perdeu seu primeiro jogo em casa depois de uma derrota em 25 de fevereiro de 2023 contra o Indiana, já que sua sequência de 26 jogos na Mackey Arena acabou em um borrão de triplos do estado de Ohio. Os Boilermakers lideraram por 16 no final do primeiro tempo antes de permitir que o Buckey soprasse 8 de 12 tiros além do arco no segundo tempo. Uma apresentação de 3 de 14 de 14 do guarda -estrela Braden Smith não ajudou. Grau: C-

Resultado: 74-61 vitória vs. TCU

Kansas administrou negócios em uma areia de Schollmaier julgada ao atender a um déficit de 14 pontos no primeiro tempo para fugir para uma vitória autorizada. Os Jayhawks registraram sua melhor porcentagem de arremessos até agora em um jogo de 12 (55,6%) e obtiveram contribuições substantivas de toda a lista. Depois que Ku encontrou seu equilíbrio, ele mostrou vislumbres de seu potencial como um candidato ao campeonato alto. Grau: a-

Resultado: 63-62 vitória em Ole Miss

Raramente é bonito para o Texas A&M, mas esse time nunca está fora de um jogo. Buzz Williams tem um grupo arenoso de veteranos com química, e o DNA do programa foi exibido em uma vitória selvagem sobre Ole Miss. A A&M seguiu quatro com menos de 30 segundos e finalmente aproveitou sua primeira vantagem quando Manny Obaseki alcançou 3 pontos com 13 segundos. Como sempre com a A&M, uma vantagem em rebotes ofensivos (14-6) e os pontos de chance de segunda chance (13-4) ajudaram consideravelmente. Grau: B+

No. 14 Mississippi Status

Resultado: 68-56 derrota no Tennessee

Após uma vitória na casa em tempo extra contra o Archirrival Ole Miss no sábado, o estado do Mississippi saiu como um balão desinflado no Tennessee. Os Bulldogs começaram 1 por 13 do chão e nunca se recuperaram completamente. Embora os Bulldogs tenham reduzido a vantagem do Tennessee para 38-31 brevemente no segundo tempo, os voluntários se mudaram novamente para entregar o Mississippi sua terceira derrota nos últimos quatro jogos. Um começo lento para o jogo da liga para o guarda -estrela Josh Hubbard está preocupado. Qualificação: FAZER-

Resultado: 82-71 vitória vs. Washington

Não seja enganado pela pontuação final; Oregon estava em uma briga de cachorro com Huskies em dificuldades até o último minuto. TJ Bamba liderou o Ducks com um máximo de 21 pontos, incluindo um jogo triplo com 8:08 lances livres restantes na marca 5:36 e uma adaga de uma bandeja para colocar os patos à frente 75 -68 com 1: 14 para ir. O Oregon tem um recorde impressionante (16-3, 5-3 Big Ten) impulsionado por uma marca de 7-2 em jogos determinados por um único dígito. Grau: b