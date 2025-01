Diretor esportivo do Barcelona fala sobre a próxima possível jogada de Neymar

O brasileiro está atualmente em negociações para ingressar no Santos.

Neymar está relacionado à saída do Al-Hilal, e o diretor esportivo do Barcelona compartilhou suas idéias sobre o futuro do brasileiro.

Depois da passagem pelo Barcelona, ​​​​a carreira de Neymar não atingiu o ápice que se esperava dele. Apesar de uma série de lesões nos últimos anos, os brasileiros ainda são considerados por muitos como grandes nomes do futebol moderno. Na verdade, desde que passou do PSG para o Al-Hilal em 2023, Neymar disputou apenas sete jogos.

O contrato de Neymar, de 32 anos, com o Al-Hilal está previsto para expirar no final da atual campanha, e a equipe da Saudi Pro League não tem interesse em prorrogá-lo. Por conta disso, correm rumores de que o brasileiro está pensando em se reunir com seu time de infância, o Santos, na Série Brasil B.

Ao longo dos anos, Neymar também foi tangencialmente associado ao retorno ao Barcelona. Deco, diretor esportivo brasileiro da seleção catalã, revelou agora para onde Neymar poderá sair após o término de seu contrato atual.

Em conversa com a TNT Sports Brasil, Deco disse: “O retorno de Neymar ao Barça sempre esteve muito distante. Desde que se mudou para a Arábia Saudita, sabíamos que era um jogador muito caro, especialmente em termos de fair play financeiro.

Quando questionado sobre onde Neymar poderia ir depois do Al-Hilal, o técnico do Barcelona acrescentou: “O mais importante é que Neymar volte a jogar futebol. Isso trará alegria para você e para os outros. Honestamente, não sei o que ele fará, mas o mais importante é que ele esteja feliz”.

Neymar só poderá jogar na Liga dos Campeões da Ásia e não se inscreverá para a segunda metade da temporada da Saudi Pro League, segundo o técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus. Isto sugere que uma saída em janeiro ainda pode ser possível.

Relatos afirmam que o Al-Hilal permitirá que o atacante seja emprestado ao clube brasileiro pelo resto da temporada.

