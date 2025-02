Dirija -a -ALGUNS REGISTROS NO ODI CRICKET

O primeiro jogo da série ODI IND VS ENG 2025 será disputado em 6 de fevereiro.

A série ODI da Inglaterra Tour da Índia 2025 começará em 6 de fevereiro em Vidarbha. A série de três jogos será concluída em 12 de fevereiro em Ahmedabad.

A série apresenta uma grande oportunidade para ambas as equipes pressionarem seus preparativos antes do Troféu dos Campeões da ICC 2025, que começa em 19 de fevereiro no Paquistão.

Ambas as equipes jogaram muito poucos ódios desde a Copa do Mundo de Críquete da ICC 2023. Em 2024, a maioria das equipes se concentrou mais na Copa do Mundo masculina do CPI e no Test Cryket for the World Test Championship (WTC) 2023-25.

Os superestrelas indianos como Virat Kohli e Rohit Sharma lutaram recentemente contra a bola vermelha, no entanto, o ódio é onde eles se estabeleceram como grande de todos os tempos. Os fãs esperarão que eles se forme novamente nesta série.

Índia vs Inglaterra Record em ódio: Índia (58) -inglaterra (44)

Índia e Inglaterra jogaram 107 ódio até agora. A Índia venceu 58, enquanto a Inglaterra venceu 44 e dois jogos terminaram em empatar.

A maioria das corridas para a Índia na Índia x Inglaterra ODI:

O ex -capitão indiano MS Dhoni tem o recorde de marcar a maioria das corridas ODI para a Índia contra a Inglaterra. Ele marcou 1546 corridas em 48 jogos, incluindo um século e 10 séculos de mídia. Yuvraj Singh e Sachin Tendulkar o seguem abaixo com 1523 e 1455 corridas, respectivamente.

A maioria das corridas de batedores indianos contra a Inglaterra no Cricket ODI:

1. MS DONDI – 1546

2. Yuvraj Singh – 1523

3. Sachin Tendulkar – 1455

4. Virat Kohli – 1340

5º Suresh Raina – 1207

A maioria das corridas para a Inglaterra na Índia x Inglaterra ODI:

Com 1163 corridas, o ex -batedor da Inglaterra Ian Bell obteve a maioria das corridas de ódio pela Inglaterra contra a Índia. Kevin Pietersen está por trás de Bell nesta lista com 1138 corridas, seguidas pelo ex -capitão Paul Collingwood com 866 corridas.

A maioria dos batedores da Inglaterra contra a Índia em ODI:

1. Ian Bell – 1163

2. Kevin Pietersen – 1138

3. Paul Collingwood – 866

4. Alastair Cook – 822

5. Joe Root – 739

A maioria dos postigos para a Índia na Índia x Inglaterra ODI:

Para a Índia, o spinner Ravindra Jadaja é o principal pavimento de Odi contra a Inglaterra com 39 couro, seguido por Harbhajan Singh e Javagal Srinath com 36 e 35 postigos, respectivamente.

A maioria dos postigos dos jogadores indianos de boliche contra a Inglaterra em ODI:

1. Ravindra Jadeja – 39

2. Harbhajan Singh – 36

3. Javagal Srinath – 35

4. Ravi Ashwin – 35

5. Kapil Dev – 28

A maioria dos postigos para a Inglaterra na Índia x Inglaterra ODI:

O ex -marcapasso James Anderson é o melhor goleiro da Inglaterra contra a Índia no ODI com 40 postigos. Eles são seguidos por Andrew Flintoff e Steven Finn, que levaram 37 e 28 postigos, respectivamente.

A maioria dos postigos dos jogadores de boliche da Inglaterra contra a Índia em ODI:

1. James Anderson – 40

2. Andrew Flintoff – 37

3. Steven Finn – 28

4. Darren Gough – 24

5. Stuart Broad – 24

