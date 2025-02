Dirija -a -ALGUNS REGISTROS NO ODI CRICKET

O segundo jogo do Troféu dos Campeões da ICC 2025 será o concurso Ind vs Bani em Dubai.

O segundo jogo do Troféu dos Campeões da ICC 2025 será disputado entre a Índia e o Bangladesh no Dubai International Cricket Stadium, Dubai, na quinta -feira, 20 de fevereiro.

A Índia está entrando no torneio como fortes favoritos do título. Recentemente, eles branquearam a Inglaterra em uma série de três jogos Homed. Apesar da ausência de Jasprit Bumrah, a Índia ainda tem um ataque de ritmo de qualidade com Mohammed Shami e Arshdeep Singh.

Os vencedores do Troféu dos Campeões da ICC de 2013 aguardarão o sênior Rohit Sharma, Virat Kohli e Kl Rahul para conduzir a maior parte do placar. Eles também têm um profundo alinhamento de rebatidas com o SUV Ravindra Jadaja, Hardik Pandya e Axar Patel ao lado.

Bangladesh lançou seu primeiro general Shakib para Hasan. Apesar da promessa na última década, os Tigres de Bangla foram decepcionantes nos recentes torneios da CPI. Eles perderam suas duas últimas séries ODI.

India vs Bangladesh Record em ODI: Índia (32) -Bangladesh (8)

Essas duas equipes se reuniram 41 vezes no ODI até agora. A Índia tem a vantagem com 32 vitórias, enquanto Bangladesh venceu oito jogos. Uma partida entre esses dois lados terminou sem resultado.

A maioria das corridas para a Índia vs Bangladesh em Cricket ODI:

O ex -capitão da Índia, Virat Kohli, tem o recorde de marcar a maior quantidade de ódio para a Índia contra Bangladesh. Ele marcou 910 corridas em 16 jogos, incluindo o século XII e três meio séculos. Rohit Sharma e Gautam Gambhir o seguem abaixo com 786 e 592 corridas, respectivamente.

A maioria das corridas de massa indiana contra Bangladesh em Cricket ODI:

Kohli Virat – 910 corridas Rohit Sharma – 786 corridas Gautam Gambhir – 592 corridas MS Dhoni – 569 Carreras Virender Sehwag – 503 corridas

A maioria das corridas para Bangladesh vs Índia no Cricket ODI:

Com 751 corridas, Shakib Al Hasan obteve a maior quantidade de ódio para Bangladesh contra a Índia. Mushfiquur Rahim está atrás de Shakib nesta lista com 703 corridas, seguidas pelo ex -abridor Tamim Iqbal com 596 corridas.

A maior parte das corridas de batedores de Bangladesh contra a Índia em ODI:

Shakib Al Hasan – 751 corridas Mushfiquur Rahim – 703 corridas Tamim Iqbal – 596 corridas Mahmudullah – 476 corridas Litton que – 371 corridas

A maioria dos postigos para a Índia vs Bangladesh em Cricket ODI:

Para a Índia, o Sprinter Ajit Agarkar é o principal portador de Odi contra Bangladesh com 16 couros perseguindo, seguido por Ravindra Jadeja e Sachin Tendulkar, que têm 14 e 12 postigos, respectivamente.

A maioria dos postigos dos jogadores indianos de boliche contra o Bangladesh em ODI:

Ajit Agarkar – 16 postigos Ravindra Jadeja – 14 postigos Sachin Tendulkar – 12 postigos Jasprit Bumrah – 12 Wickts Zaheer Khan – 12 Wickts

A maioria dos postigos para Bangladesh vs Índia no Cricket ODI:

O All -Terrain Shakib Al Hasan é o melhor transportador de Wickt de Bangladesh contra a Índia em ODI com 29 Wickts. Eles são seguidos por Mustafizur Rahman e Mashrafe Mortaza, que tomaram 25 e 23 postigos, respectivamente.

A maioria dos postigos dos jogadores de boliche de Bangladesh contra a Índia em ODI:

Shakib al Hasan – 29 postigos Mustafizur Rahman – 25 postigos Mashrafe Mortaza – 23 postigos Mohammad Radie – 18 postigos Ahmed Task – 14 Wickts

