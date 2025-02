Discendente di Liverpool-up confermata (4-2-3-1) vs Man City, Diogo Jota

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie di Liverpool

Liverpool -Manager Slot arne ha apportato una modifica oggi nella formazione iniziale per la collisione della Premier League contro il Manchester City.



I Reds sono otto punti prima del secondo posto arsenale dopo la perdita dello shock dei Gunners per 1-0 per il West Ham United allo Emirates Stadium.

Hanno la possibilità di espandere il divario contro la città. I Reds si impegneranno per la prima volta in 10 anni per estrarre la competizione all’Etihad.

Prima del gioco, Slot ha apportato un cambio solitario al gioco di Aston Villa.

Alisson Becker Continua a Doel come al solito. Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate” Virgil Van Dijk E Andy Robertson Crea la difesa.

Allo stesso modo non ci sono cambiamenti a centrocampo. Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch formerà il centrocampo centrale con Dominico Lavorando dal rotolo numero 10.

Mohamed è sbagliato continua con l’ala destra con Curtis Jones Sulla sinistra. L’unica modifica arriva nel rotolo numero 9. Luis Diaz è stato preferito Diogo Jota Per guidare l’attacco del club.

Rallinetto di Liverpool confermato (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Jones; Diaz.