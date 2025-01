Disposto a vender graduado da academia; A partida de Rashford é difícil e muito mais (21 de janeiro de 2025)

Dê uma olhada nos planos da janela de transferência de janeiro dos Red Devils.

Depois de permanecer quieto durante os primeiros dois terços da janela de transferências de janeiro, o Manchester United parece estar a caminho de um final explosivo. Tyrell Malacia, Alejandro Garnacho e Marcus Rashford ainda estão intimamente ligados às saídas, enquanto Ruben Amorim parece estar mais perto de contratar o primeiro jogador sénior da sua reconstrução.

Antony em breve completará seu empréstimo ao Real Betis até o final da temporada, mas parece que também poderá haver outras saídas neste mês. Analisamos o resumo de notícias sobre transferências do Manchester United com isso.

A saída de Marcus Rashford do United torna-se improvável

É cada vez mais improvável que Marcus Rashford deixe o Manchester United durante a atual janela de transferências de inverno. No domingo, o atacante ficou novamente de fora do time titular na derrota do United para o Brighton & Hove Albion por 3 a 1 em casa.

🚨🏴ڠڠڠrecebido O AS Monaco não está trabalhando em um acordo com Marcus Rashford, apesar dos novos relatórios esta semana. Barcelona (dependendo da saída de Ansu Fati) e Borussia Dortmund continuam sendo as duas principais opções caso Rashford acabe saindo do Manchester United… já que ainda há uma chance de Marcus ficar. pic.twitter.com/qRblyzXdC6 —Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 21 de janeiro de 2025

Rubén Amorim informou aos jornalistas após o apito final que Rashford decidiu não ser incluído na equipa. Além disso, Amorim afirmou que não traria de volta um jogador que não considerasse “o melhor para o time”.

Várias equipes manifestaram interesse em contratar Rashford por empréstimo este mês, incluindo AC Milan, Juventus, Napoli, Como, Borussia Dortmund, Barcelona, ​​​​West Ham e Tottenham Hotspur.

Antony está perto de assinar um empréstimo pelo Real Betis?

Segundo Fabrizio Romano, a chegada de Antony ao Real Betis é um negócio fechado. Sem opção de compra, o jogador do Manchester United chegará emprestado ao time da LaLiga até o final da atual campanha.

Se um acordo for alcançado, o salário do jogador de 24 anos provavelmente será pago pelo United como parte do empréstimo até o final da temporada.

Antony achou difícil defender a opção do United em 2022 de pagar mais de £ 80 milhões (US$ 97,3 milhões) para contratá-lo do Ajax. Depois de Paul Pogba, ele é a segunda aquisição mais cara do clube.

Aberto à venda de Alejandro Garnacho pelo ‘preço justo’

O técnico do Manchester United, Ruben Amorim, estaria disposto a vender Garnacho para reestruturar seu vacilante time. O futuro do extremo será decidido nos próximos dias. Dirigentes do United e do Napoli se reunirão em breve para concluir a troca.

Os agentes do extremo de 20 anos visitaram Stamford Bridge na noite de segunda-feira, alimentando rumores de que ele poderia se mudar para o Chelsea.

Os Blues se juntaram ao Napoli como favoritos para contratar Garnacho, com o United aparentemente avaliando o graduado da academia em £ 59 milhões.

United acelera a contratação de Milos Kerkez

O Manchester United provavelmente contratará o lateral Milos Kerkez do Bournemouth e deseja acelerar sua aquisição. Kerkez tornou-se uma das possíveis opções ligadas ao Man United, que necessita urgentemente de um lateral-esquerdo.

Embora a transferência de Kerkez em janeiro pareça improvável, Florian Plettenberg, da Sky Sports Germany, revelou que o United ainda parece confiante em adicionar o jovem jogador ao seu time.

🚨🔴 O Manchester United continua a olhar para a LWB, tendo também adicionado à sua lista o internacional dinamarquês Patrick Dorgu.⏫️ Milos Kerkez e Nuno Mendes, no topo da lista mas mais caros.Dorgu, monitorizado por #MUFC escoteiros nos últimos meses. O Napoli também está interessado nele. pic.twitter.com/YWsTHME7hD —Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 6 de janeiro de 2025

United quer o jovem do Lecce, Patrick Dorgu

O jovem do Lecce, Patrick Dorgu, é o principal alvo do United para fornecer a Amorim uma alternativa de lateral muito necessária antes do prazo.

Os Red Devils estão progredindo nas negociações para contratar o jogador de 20 anos, que vale £ 30 milhões mais complementos, de acordo com o The Athletic.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.