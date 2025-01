Dividindo as 5 questões-chave que guiarão a busca de coaching dos Bears? Alguns candidatos ‘vão surpreendê-lo’

As expectativas no início da temporada dispararam.

O Chicago Bears liderou uma defesa comprovada e um grande conjunto de jogadores habilidosos. Eles conquistaram a primeira escolha geral, apesar de terem vencido sete jogos graças aos retornos tardios de uma negociação. Claro, dúvidas sobre a linha ofensiva e o técnico principal persistiam, mas com um sistema em funcionamento e sorte no recrutamento para prender Caleb Williams, o que poderia dar errado?

Acontece que muitos.

Depois de uma temporada de 5 a 12 com uma sequência de 10 derrotas consecutivas, uma franquia que demitiu seu coordenador ofensivo em outubro e seu técnico principal em novembro está em busca de uma comissão técnica para maximizar seu elenco, começando pela Williams. Eles começaram a solicitar candidatos para entrevistas.

Mas o que exatamente essa franquia está procurando? E eles sabem disso?

“Estamos cavando mais fundo do que nunca”, disse o gerente geral Ryan Poles. “Haverá alguns nomes que você não espera, que irão surpreendê-lo.”

Os poloneses, o presidente da equipe Kevin Warren, o presidente da equipe George McCaskey e o técnico interino Thomas Brown falaram à mídia na segunda e terça-feira após a vitória no final da temporada sobre o Green Bay Packers. Aqui está o que eles têm a dizer sobre algumas das maiores questões que o futuro de Chicago enfrenta.

O que os Bears procuram em seu próximo treinador?

Como qualquer franquia, os Bears têm caixas intangíveis para verificar. Eles querem um treinador principal que transmita liderança e responsabilidade, uma visão clara e uma mentalidade de desenvolvimento. Eles querem um treinador qualificado em gerenciamento de jogo (um ponto delicado nesta temporada em Chicago) e um treinador com um plano para desenvolver um jovem zagueiro.

Os poloneses liderarão a busca por treinadores e, em última análise, selecionarão o treinador, disse ele, em conversa com McCaskey e Warren. Os Bears pregavam uma urgência sem pressa e pregavam a manutenção de uma mente aberta para candidatos que vislumbram caminhos diferentes para alcançar os objetivos finais.

O interessante Ryan Poles optou por abordar diretamente a dinâmica entre o gerente geral e presidente do Bears, Kevin Warren. As perguntas aumentaram após a conferência de imprensa conjunta. Os poloneses se enfrentaram de frente. “Está muito longe da verdade. É decepcionante ouvir isso, para ser honesto.” pic.twitter.com/BRXosOIVy7 – Jori Epstein (@JoriEpstein) 7 de janeiro de 2025

Warren, que já trabalhou com o Minnesota Vikings e o Big Ten, disse que apresentar uma estrutura predeterminada para um candidato é contraproducente.

“Comece a procurar sem tomar uma decisão”, disse Warren. “É preciso abrir as buscas e olhar para elas de um ponto de vista global. Tenha um padrão. O que estamos procurando? É preciso um certo tipo de pessoa, e digo isso com amor e todo o respeito: essa é uma franquia fenomenal (mas) nossa base de fãs é, porque eles são tão apaixonados que é preciso ser firme. Você tem que ser disciplinado.

“Você tem que ser forte aqui em Chicago.”

Quanta prioridade os Bears darão a um técnico ofensivo desenvolver Caleb Williams?

Os Bears disseram que irão “lançar uma ampla rede” para candidatos que vão desde o ataque e a defesa até equipes especiais, do nível profissional ao universitário. Eles solicitaram uma entrevista com o técnico do Dallas Cowboys, Mike McCarthy, cujo contrato expirado não havia sido renovado até terça-feira à noite (os Cowboys negaram o pedido, informou Adam Schefter, da ESPN).

Os polacos não descartaram a hipótese de mudar de treinador.

Um candidato ofensivo atraente como o coordenador do Detroit Lions, Ben Johnson, ou o coordenador do Tampa Bay Buccaneers, Liam Coen, poderia apelar para os Bears. Mas não descartarão os criadores de cultura cuja experiência não seja essencialmente ofensiva. O coordenador defensivo do Lions, Aaron Glenn, o coordenador defensivo do Miami Dolphins, Anthony Weaver, e o ex-técnico do Tennessee Titans, Mike Vrabel, se enquadram na recente categoria de “líderes masculinos” dos Bears.

Os Bears não contratarão um treinador sem um plano para desenvolver Williams, disseram os líderes. Mas eles vão pesar o histórico ofensivo de um técnico juntamente com o pessoal que ele contrata, o esquema que ele imagina e a cultura que ele pode construir.

Os Bears considerariam abrir mão do capital inicial para negociar pelo treinador principal? “Vamos procurar todos os caminhos para conseguir o melhor treinador aqui”, disse o gerente geral Ryan Poles. pic.twitter.com/NzHfyJ8hpr – Jori Epstein (@JoriEpstein) 7 de janeiro de 2025

“Para um jovem quarterback, obviamente existe um ajuste ideal, mas no final das contas, você tem que olhar todas as características do que você procura no treinador principal e então você tem que ver qual é o melhor conjunto de essas características são. para trazer o prédio”, disseram os poloneses. “Liderança, responsabilidade, algumas dessas coisas importantes que continuam independentemente da situação, têm que estar presentes. Ignorá-los apenas para passar para o outro lado também é um mau negócio.

“Então ele é realmente o candidato que tem a melhor coleção de todas essas coisas. E sim, o desenvolvimento de um jovem quarterback será um grande fator nisso.”

O que Williams mais precisa em um treinador?

Williams disse esta semana que quer um treinador que o desafie. O produto da USC disse que quer um treinador que o responsabilize e estabeleça metas claras, orientando-o ao longo do caminho e ao mesmo tempo informando se ele deve lidar com algo diferente com a equipe.

Williams mostrou flashes produtivos, especialmente em situações de dois minutos e no final do jogo. Seu talento no braço é excepcional. Mas os Bears não conseguiram incorporá-lo efetivamente enquanto ele se adaptava ao jogo profissional.

Os Bears sabem que precisam proteger melhor Williams depois que ele levou 68 sacks, o recorde da liga, com 466 jardas perdidas, o recorde da liga. Nenhum quarterback foi pressionado mais do que as 260 vezes de Williams. Embora Williams tenha disputado todas as 17 partidas, a punição que recebeu não é sustentável. Ele estava sob pressão em 38,3% de seus arremessos, de acordo com o Next Gen Stats.

Williams se beneficiaria com mais pass rush e ação de jogo, sua taxa de ação de jogo de 17,3% ocupa o 32º lugar entre os zagueiros da liga. Brown pregou a importância do jogo corrido para controlar o relógio e aliviar o estresse de seu quarterback em campo. Fora do campo: Williams precisa da comunicação honesta e aberta que os Bears sentiram que o coordenador ofensivo inicial de Williams, Shane Waldron, não forneceu. O melhor trecho ofensivo de Williams ocorreu quando Brown foi promovido a coordenador ofensivo interino, antes de Brown também receber responsabilidades de treinador principal.

O que você aprendeu durante sua série de empregos trabalhando com Williams?

“Para mim, é honestidade”, disse Brown. “Uma das partes difíceis que descobri sobre a posição de quarterback é que as pessoas cuidam do quarterback. Eles se preocupam mais em agradar o quarterback do que em dizer o que ele precisa ouvir.

“Fui honesto desde o início… recebi feedback, mas também: você é treinador por um motivo.”

Que mudanças Chicago deseja fazer a partir de 2024?

Algumas das mudanças declaradas pelos Bears parecem clichês. Mas é notável sua crença de que eles não prestaram atenção suficiente aos detalhes. Eles evitaram alguns conflitos que, em retrospecto, acreditam que deveriam ter enfrentado de frente.

“Atrito saudável; definitivamente acho que precisamos de mais disso”, disse Poles.

O que ele aprendeu nas reuniões de encerramento com jogadores e treinadores foi a necessidade de redefinir as expectativas sobre o caminho para o sucesso. Talvez os Bears não tenham sido realistas no primeiro ano de Williams.

“Temos que voltar ao nosso processo sobre o resultado”, disse Poles. “Este ano, com a emoção da temporada, foi mais o resultado do que o processo. Vencer, expectativas (e) gols são bons… mas o detalhe, a responsabilidade, o equilíbrio competitivo em situações críticas, encontrar vantagem para vencer jogos é algo que deixamos a desejar.

“Tenho que assumir a responsabilidade como líder da operação de futebol por isso. E também tenho que garantir que encontraremos soluções para garantir que não cometeremos esse erro novamente e que possamos continuar a melhorar.”

Os fãs deveriam se sentir confiantes de que os Bears vão mudar isso?

O histórico dos Bears na contratação de treinadores e no desenvolvimento de zagueiros é péssimo. Eles jogaram seis temporadas desde a última temporada de vitórias e não vencem um jogo de playoff desde 2010. Treinadores, gerentes gerais e zagueiros oscilaram, muitas vezes em cronogramas incompatíveis e muitas vezes com resultados igualmente decepcionantes. É justo querer que os Bears provem o seu valor antes de reinvestirem a sua confiança: as evidências não são encorajadoras.

Para os torcedores que consideram as garantias vazias, McCaskey disse que aprecia a paixão dos torcedores e entende os gritos de “vender os times”.

“Eles estão incrivelmente frustrados; queriam fazer com que suas vozes fossem ouvidas”, disse McCaskey. “É compreensível que os fãs dos Bears estejam se esgotando por causa da forma como a temporada tem sido.”