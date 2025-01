Divise della settimana 18 della NFL: ritornano i running back dei Broncos

Le squadre non stanno risparmiando colpi con la selezione delle loro uniformi nell’ultima settimana della stagione regolare della NFL.

Consigli dell’editore 2 Correlati

I Denver Broncos indossano ancora una volta il loro look “Orange Crush”, questa volta contro i Kansas City Chiefs. Le divise del ritorno al passato hanno debuttato nella settimana 5 e rendono omaggio alla stagione 1977 che ha segnato la prima apparizione di Denver al Super Bowl. La combinazione dell’uniforme presenta caschi blu che presentano una “D” sul lato e un Bronco ringhiante all’interno.

Anche i Tennessee Titans stanno tornando a un look vintage mentre tirano fuori i fili degli Oilers contro gli Houston Texans. I fili blu della Columbia rendono omaggio alle squadre degli Oilers dal 1981 al 1998 e includono una striscia rossa, bianca e azzurra sulle maniche. Le divise sono tornate la scorsa stagione.

Anche le uniformi alternative sono ben rappresentate questa settimana. I Philadelphia Eagles sono tutti in nero contro i New York Giants. I Detroit Lions diventeranno tutti neri anche contro i Minnesota Vikings nel programma “Sunday Night Football”, contrastando un raro look tutto bianco con caschi viola.

Ecco le divise per ogni squadra NFL nella settimana 18.

Casco: Bianco

Maglia: Rosso

Pantaloni: Rosso

Tutto rosso per la finale 🔴 pic.twitter.com/AraeBNlRIq — Cardinali dell’Arizona (@AZCardinals) 2 gennaio 2025

Casco: Nero

Maglia: Nero

Pantaloni: Nero

▪️Tutto nero per la settimana 18 ▪️ pic.twitter.com/RFYs2ZIyxK — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) 2 gennaio 2025

Casco: Nero

Maglia: Viola

Pantaloni: Bianco

Un classico per la partita della divisione in Banca 😈@Invisalign | @ad_washington24 pic.twitter.com/5pl87ifDJU — Baltimora Ravens (@Ravens) 31 dicembre 2024

Casco: Bianco

Maglia: Bianco

Pantaloni: Bianco

Casco: Argento

Maglia: Bianco

Pantaloni: Argento

Casco: Marina oscura

Maglia: Bianco

Pantaloni: Marina oscura

Casco: Arancia

Maglia: Bianco

Pantaloni: Arancia

Casco: Arancia

Maglia: Bianco

Pantaloni: Arancia

Casco: Argento

Maglia: blu navy

Pantaloni: Bianco

Casco: Blu antico

Maglia: Cotta d’arancia

Pantaloni: Bianco

Casco: Blu

Maglia: Nero

Pantaloni: Nero

Casco: Oro

Maglia: Verde

Pantaloni: Oro

Casco: Blu acciaio scuro

Maglia: Bianco libertà

Pantaloni: Blu acciaio scuro

È quasi il momento giusto 🆙 pic.twitter.com/qO13jUzMQ1 — Houston Texani (@HoustonTexans) 1 gennaio 2025

Casco: Bianco

Maglia: Blu

Pantaloni: Bianco

Casco: Nero

Maglia: Bianco

Pantaloni: Nero

Casco: Rosso

Maglia: Bianco

Pantaloni: Da definire

Casco: Argento

Maglia: Nero

Pantaloni: Argento

Casco: Bianco

Maglia: Bianco

Pantaloni: Bianco

così pulito pic.twitter.com/EQ0YugRjjT — Caricabatterie di Los Angeles (@caricabatterie) 3 gennaio 2025

Casco: Reale/sol

Maglia: Reale

Pantaloni: Reale

Tutto reale, tutto. pic.twitter.com/3HBezzmz6X — Los Angeles Rams (@RamsNFL) 3 gennaio 2025

Casco: Bianco

Maglia: Bianco

Pantaloni: Bianco

Casco: Viola

Maglia: Bianco

Pantaloni: Bianco

Casco: Argento

Maglia: Blu

Pantaloni: Argento

L’inizio del nuovo anno in blu e argento. pic.twitter.com/EMSbLqYmjJ — Patrioti del New England (@Patriots) 3 gennaio 2025

Casco: Oro

Maglia: Bianco

Pantaloni: Nero

Casco: Blu

Maglia: Bianco

Pantaloni: Bianco

Casco: Verde più vecchio

Maglia: Verde più vecchio

Pantaloni: Bianco dell’eredità

Adatto per la partita finale. pic.twitter.com/UO4r3nLYMS — New York Jets (@nyjets) 4 gennaio 2025

Casco: Nero

Maglia: Nero

Pantaloni: Nero

Casco: Nero

Maglia: Nero

Pantaloni: Giallo

Casco: Oro

Maglia: Bianco

Pantaloni: Oro

Casco: Marina universitaria

Maglia: Bianco

Pantaloni: Bianco

Casco: Stagno

Maglia: Rosso

Pantaloni: Stagno

Sapete già che nella 18a settimana dovevamo vestirci nuovamente di rosso 😮‍💨 pic.twitter.com/y3xTbjI22Z — Buccaneers di Tampa Bay (@Buccaneers) 1 gennaio 2025

Casco: Bianco

Maglia: Blu colombiano

Pantaloni: Bianco

🚨BRITCHES REPORT🚨: Il @Titani sarà decorato all’interno #Oliatori uniformi del ritorno al passato nel finale di stagione di domenica contro @HoustonTexans. 👖 pic.twitter.com/KN8SSnNPb5 —Jim Wyatt (@jwyattsports) 1 gennaio 2025

Casco: Borgogna

Maglia: Bianco

Pantaloni: Borgogna